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Anayasada son düzlüğe giriliyor

130 maddelik yeni anayasanın taslak metni tamam. Çalışmaların eylül ayı içerisinde tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP lideri Bahçeli'ye sunulması planlanıyor.
13 Ağustos 2021 07:06
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Anayasada son düzlüğe giriliyor

AK Parti kurmaylarının da yer aldığı Anayasa Bilim Kurulu tarafından üzerinde çalışılan yeni anayasa çalışmalarında son düzlüğe giriliyor. Edinilen bilgilere göre, Anayasa Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde geçtiğimiz salı günü dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni anayasa taslak metninin son haliyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Erdoğan'a önümüzdeki günlerde son bir sunum daha yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis açılmadan, yeni anayasanın taslak metni görüşmeleri için bir araya gelecek. Erdoğan ve Bahçeli, bu görüşmede AK Parti ve MHP'den oluşan yeni anayasa komisyonunun üyelerini de belirleyecek.

Yaklaşık 130 maddeden oluşan yeni anayasa ile ilgili AK Parti ve MHP heyeti bazı kararları ortak verecek. MHP lideri Bahçeli tarafından partisinin hazırladığı yeni anayasa metni kamuoyuna açıklanmıştı. AK Parti ve MHP heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısının seçimi başta olmak üzere, Anayasa Mahkemesinin (AYM) yapısı, Cumhurbaşkanının kararname yetkisinin genişletilmesi ve parti kapatmada Meclis'in rolü gibi konuları masaya yatıracak. Çalışmaların eylül ayı içerisinde tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP lideri Bahçeli'ye sunulması planlanıyor.

Erdoğan'dan vekillere 'anayasa' talimatı: Bu sürece sahip çıkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldiği milletvekillerine yeni anayasaya yönelik talimat vererek, bu sürece güçlü bir şekilde sahip çıkılması gerekliliğini vurguladığı bildirildi.

"150 YIL GEÇERLİ OLACAK"

Kaynaklar, yeni anayasa metni ile ilgili yürütülen çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak "Şu an dünyada en ileri insan haklarını düzenleyen anayasa ve metinlerle mukayese ettiğimizde çok ideal bir insan haklar sistemi inşa ediyoruz. Yeni anayasada kırmızı çizgimiz, insan haklarının güvenceye alınmasıdır. Cumhurbaşkanı 'gelecek nesillere armağan edeceğimiz en güzel eserimiz' diyerek güzel bir hedef koydu. 150 yıl Türkiye için geçerli olacak bir anayasa olacak" değerlendirmesini yaptı.

İNTERNETE ANAYASAL GÜVENCE

Öte yandan, edinilen bilgilere göre Anayasa Bilim Kurulunun üzerinde çalışmaya devam ettiği anayasa metninde vatandaşların internet hakkı da anayasal güvence altına alınıyor. 'Herkesin internete erişim hakkı var. İnternetsiz hareket edilmiyor' tespitinden yola çıkılarak, anayasada internet hakkının çerçevesinin çizilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, kitle iletişim alanında da insan haklarını koruyacak ifadeler eklenecek. Buna göre yeni anayasada, 'Kitle iletişim alanında, insan haklarını koruyucu, bunların uygulanması ve denetimini yapacak kurumlar oluşturulur' maddesinin yer alacağı belirtiliyor.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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