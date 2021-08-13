Türkiye'den Taliban'la üst düzeyde temas
|13 Ağustos 2021 07:26
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Bölgesinde kalıcı barış ve istikrar için hem sahada hem masada aktif rol alan Türkiye, ABD'nin çekilmesinin ardından Taliban'ın ilerleyişiyle kaosa sürüklenen Afganistan için büyük gayret sarf ediyor. Uzun zamandır, Taliban ve Afgan hükümeti arasında yürütülen görüşmelere katkı sağlamak için temaslarını sürdüren Türkiye'nin önümüzdeki süreçte taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son yaptığı açıklamada Afganistan'daki duruma dikkat çekerek "Taliban ile bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir" ifadelerini kullandı.
SURİYE KRİZİNDE YAPICI ROL
Öte yandan, Türkiye'nin son dönemde izlediği proaktif dış politika sonuç getiriyor. Ankara, Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden krizin çözümü konusunda Rusya ve İran ile gerçekleştirdiği Astana formatındaki görüşmeler ve liderler zirvesi ile çatışmaların durdurulmasına katkılar sağladı. Bugüne kadar Astana formatı kapsamında İranlı ve Rus heyetlerle 16 defa görüşme yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkümların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler konusunda ilerleme sağlandı. Yine Suriye'nin kuzeyinde ve İdlib'te sahada bulunan Türkiye, bu bölgelerin istikrara kavuşmasında ve çatışmaların önlenmesinde rol oynadı.
LİBYA'DA ÇÖZÜME KATKI
Ankara ayrıca, Libya konusunda da bugüne kadar hem sahada hem de masada yapıcı bir rol üstlenerek bölgede çatışmaların durmasını sağladı. BM'nin meşru olarak gördüğü Libya hükümetinin daveti üzerine Libya'ya eğitim ve danışmanlık hizmeti için asker gönderdi. Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbecilere karşı aktif bir mücadele verdi. Libya konulu Berlin ve Moskova'da düzenlenen konferanslarda öncü rol oynadı. Taraflar arasındaki krizin çözümü konusunda siyasi çözümü savundu.
Selçuk Böke
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