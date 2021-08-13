1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Taliban'la üst düzeyde temas

Bölgede kalıcı barış ve istikrar için temaslarını sürdüren Türkiye'nin, Afgan hükümeti ve Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması bekleniyor
13 Ağustos 2021 07:26
+Aa- Yazdır
Türkiye'den Taliban'la üst düzeyde temas

Bölgesinde kalıcı barış ve istikrar için hem sahada hem masada aktif rol alan Türkiye, ABD'nin çekilmesinin ardından Taliban'ın ilerleyişiyle kaosa sürüklenen Afganistan için büyük gayret sarf ediyor. Uzun zamandır, Taliban ve Afgan hükümeti arasında yürütülen görüşmelere katkı sağlamak için temaslarını sürdüren Türkiye'nin önümüzdeki süreçte taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son yaptığı açıklamada Afganistan'daki duruma dikkat çekerek "Taliban ile bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir" ifadelerini kullandı.

SURİYE KRİZİNDE YAPICI ROL

Öte yandan, Türkiye'nin son dönemde izlediği proaktif dış politika sonuç getiriyor. Ankara, Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden krizin çözümü konusunda Rusya ve İran ile gerçekleştirdiği Astana formatındaki görüşmeler ve liderler zirvesi ile çatışmaların durdurulmasına katkılar sağladı. Bugüne kadar Astana formatı kapsamında İranlı ve Rus heyetlerle 16 defa görüşme yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkümların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler konusunda ilerleme sağlandı. Yine Suriye'nin kuzeyinde ve İdlib'te sahada bulunan Türkiye, bu bölgelerin istikrara kavuşmasında ve çatışmaların önlenmesinde rol oynadı.

LİBYA'DA ÇÖZÜME KATKI

Ankara ayrıca, Libya konusunda da bugüne kadar hem sahada hem de masada yapıcı bir rol üstlenerek bölgede çatışmaların durmasını sağladı. BM'nin meşru olarak gördüğü Libya hükümetinin daveti üzerine Libya'ya eğitim ve danışmanlık hizmeti için asker gönderdi. Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbecilere karşı aktif bir mücadele verdi. Libya konulu Berlin ve Moskova'da düzenlenen konferanslarda öncü rol oynadı. Taraflar arasındaki krizin çözümü konusunda siyasi çözümü savundu.

Selçuk Böke

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kudüs'te dükkanına Erdoğan fotoğrafı astı diye İsrail polisi ceza kesti
11 Ağustos 2021 08:05		 Türkiye aşılamada 8. sıraya yükseldi
10 Ağustos 2021 20:40
AB üyesi 6 ülke, iltica başvurusu reddedilen Afganları geri göndermek istiyor
10 Ağustos 2021 11:06		 Geçen yıl zarar eden BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde kar açıkladı
09 Ağustos 2021 17:44
BM İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun
09 Ağustos 2021 14:22		 Türk Prenses'in şatosu oldu, tapu kayıtlarına 'İstanbul' diye geçti
09 Ağustos 2021 08:38
ABD, Türkiye'ye 2 yangın söndürme helikopteri gönderiyor
08 Ağustos 2021 23:14		 Diyanet'ten 'umre' açıklaması
08 Ağustos 2021 16:46
NASA, ilanla gönüllü arıyor
08 Ağustos 2021 12:19		 Arabistan, umre ziyaretleri için aylık 2 milyon kişiyi kabul edecek
08 Ağustos 2021 07:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - Gençlik ve Spor Bakanlığında ders ücreti karşılığında eğitim verebilecek kamu personeli belirlendi08:59 - Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı08:56 - Kızını eşine bırakıp bir yakınına giden Derin Ö., geri dönünce eve giremedi08:40 - Yaşlanmayı çözen Türk08:39 - 'Mülakat sistemi umutları kırıyor'08:36 - 'Böcekler ormanı kurutacak' uyarısı
08:30 - Tercih yapacak olanlar bu bölümleri es geçmesin08:28 - Köylüler nöbet tutmuşlardı, Akbelen'de durdurma kararı08:24 - Göç Bakanlığı seçeneği masada08:17 - Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi08:16 - Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu07:56 - ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!
07:52 - Trafik kazasında cepten ödeme yok07:45 - Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı07:26 - Türkiye'den Taliban'la üst düzeyde temas07:20 - Adana'da PKK soruşturmasında 29 şüpheliye gözaltı07:06 - Anayasada son düzlüğe giriliyor
06:50 - Sel felaketinde acı da büyük zarar da
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Otomobilde ÖTV Düzenlemesi: İşte yeni ÖTV oranları
13 Ağustos 2021 tarihli atama kararı Resmi gazetede yayımlandı
ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!
Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi
MEB, il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalı
Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Anayasada son düzlüğe giriliyor
Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu
Meteorolojiden sel ve heyelan için uyarı - Haritalı
Organize ırkçılık, cinayet, yağma vandallığa yol açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingiliz aksanı 2
ötv 1
whois 1
abaküs 2
Yusufçuklar 3
üniversiteye giriş baraj puanının düşürülmesi 4
el arabası 3
reyhan 1
en dokunaklı film sahnesi 2
tez konusu araştırmak 1
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 3 mühendis alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam