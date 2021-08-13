Adana'da PKK soruşturmasında 29 şüpheliye gözaltı
|13 Ağustos 2021 07:20
|+Aa- Yazdır
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün vermiş olduğu eylem talimatlarına uyarak, terör örgütü propagandası yaptıkları, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen, korsan gösteri yapacaklarına yönelik haklarında ihbar bulunan, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükten sonra kente döndüğü tespit edilen kişilerin adresleri tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kadınların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana'da özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, arama yaptı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'de para ve güç savaşı: Birbirlerini ihbar ediyorlar
13 Ağustos 2021 06:15
|MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
12 Ağustos 2021 15:16
|Terör örgütü PKK, Kamışlı'da 2 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı
12 Ağustos 2021 14:08
|PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
12 Ağustos 2021 13:02
|Yargıtay eski üyesi Karabeyeser'in FETÖ'den tutukluluğu devam edecek
12 Ağustos 2021 12:48
|3 yıldır aranan FETÖ zanlısını polis alnındaki benden tanıyıp yakaladı
12 Ağustos 2021 10:41
|Gaziantep'te PKK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı
12 Ağustos 2021 09:28
|İtirafçılar evlerine, inkarcı cezaevine
12 Ağustos 2021 08:45
|Şok mangasında 4 bin kişi işkence gördü
12 Ağustos 2021 06:40
|FETÖ'nün bay yüzde 10'ları
12 Ağustos 2021 06:15