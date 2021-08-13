Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
|13 Ağustos 2021 07:45
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Borcu olan milyonlarca vatandaş ve esnafı ilgilendiren son dakika gelişmesi... Kredilerde yeni dönem başlıyor. Yakın izlemedeki krediye yapılandırma fırsatı sunulacak, istisnalar süresiz olacak. Donuk alacaklar ise bilanço dışına çıkarılacak. Ayrıntılar SABAH'ta. İşte kredi ve borçlarla ilgili önemli son dakika haberinin tüm ipuçları
Kredi borçlarıyla ilgili son dakika haberi. İzlemedi krediler bile yapılandırmayla ilgili yeni bir döneme giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binlerce firmaya nefes aldıracak, bankacılık sektörünün aktif kalitesini güçlendirecek bir dizi yeni uygulamayı devreye alıyor. Kredi çeken, kredi kartı borcu olan yüzbinlerce kişiye kolaylık sağlanmasının ardından yakın izlemedeki kredilere yönelik yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturuluyor.
SON DAKİKA AYNI ANDA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı varlık yönetim şirketlerine uygulanan damga, harç, kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi istisnasını Aralık ayı itibariyle süresiz hale getiriyor. Mevcut uygulamada beş yıllık bir süreyle istisna tanınıyor. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendiren, özkaynakla finansmanı teşvik eden düzenlemeler de aynı dönemde uygulanmaya başlayacak.
İZLEMEDEKİ KREDİ BORCUNA YAPILANDIRMA
Sorunlu kredilere yönelik girişim sermaye fonlarının kurulması için mevzuat altyapısı da şekillendi. Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için teşvik mekanizması kuruluyor. Eylül sonu itibariyle de yakın izleme, donuk alacak grubundaki kredilerin menkul kıymetleştirmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılması sağlanacak.
SORUNLU ALACAKLAR ÇÖZÜLECEK
BDDK geçtiğimiz günlerde sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması amacıyla önemli bir düzenleme yaptı. Bankalara alacak stratejisi ve çözümleme birimi oluşturma zorunluluğu getirildi. Bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlanan çözümle süreciyle ilgili olarak üç yıllık sorunlu kredi alacak yönetim stratejisi oluşturulması zorunlu kılındı.
İlk strateji planları 31 Aralık'a kadar BDDK'ya gönderilecek. İhtiyaç halinde bu süre 6 aya kadar uzatılabilecek. Kredi sınıfı değişiklik kriterleri de yazılı hale getirildi. Bir sonraki adım da yakın izlemedeki kredilere yönelik sektörde sektörde operasyonel yeniden yapılandırma fonksiyonları oluşturmaya dönük idari kararı 30 Eylül itibariyle yaşama geçirecek.
ŞİRKETLERİN SERMAYE YAPILARI GÜÇLENECEK
Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeleri içeren yasal düzenleme de Aralık'ta Meclis'e sunulacak. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacaktır idari karar gelecek ayın sonunda yürürlüğe girecek.
ÜRETİM VE İSTİHDAM ESAS
Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Fonlarının kurulmasına yönelik çalışma da yıl sonunda tamamlanacak. Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmalarını içeren yasal düzenleme de yıl sonunda tamamlanacak.
BORCUNU YAPILANDIRANIN SİCİLİ TEMİZLENİYOR
Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasası kapsamında protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dahil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda olumsuz kayıtları siliniyor. Bu düzenlemeden kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanabiliyor.
Borçlarını 31 Aralık'a kadar tamamını ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizlenecek. Birinci adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidilecek. Bankalar müşterilerinin bütçesine uygun vadelere bölerek yapılandırma imkanı sunuluyor.
HAZAL ATEŞ
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