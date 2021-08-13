1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı

Borcu olan milyonlarca vatandaş ve esnafı ilgilendiren son dakika gelişmesi... Kredilerde yeni dönem başlıyor. Yakın izlemedeki krediye yapılandırma fırsatı sunulacak, istisnalar süresiz olacak. Donuk alacaklar ise bilanço dışına çıkarılacak. Ayrıntılar SABAH'ta. İşte kredi ve borçlarla ilgili önemli son dakika haberinin tüm ipuçları
13 Ağustos 2021 07:45
+Aa- Yazdır
Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı

Borcu olan milyonlarca vatandaş ve esnafı ilgilendiren son dakika gelişmesi... Kredilerde yeni dönem başlıyor. Yakın izlemedeki krediye yapılandırma fırsatı sunulacak, istisnalar süresiz olacak. Donuk alacaklar ise bilanço dışına çıkarılacak. Ayrıntılar SABAH'ta. İşte kredi ve borçlarla ilgili önemli son dakika haberinin tüm ipuçları

Kredi borçlarıyla ilgili son dakika haberi. İzlemedi krediler bile yapılandırmayla ilgili yeni bir döneme giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binlerce firmaya nefes aldıracak, bankacılık sektörünün aktif kalitesini güçlendirecek bir dizi yeni uygulamayı devreye alıyor. Kredi çeken, kredi kartı borcu olan yüzbinlerce kişiye kolaylık sağlanmasının ardından yakın izlemedeki kredilere yönelik yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturuluyor.

SON DAKİKA AYNI ANDA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı varlık yönetim şirketlerine uygulanan damga, harç, kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi istisnasını Aralık ayı itibariyle süresiz hale getiriyor. Mevcut uygulamada beş yıllık bir süreyle istisna tanınıyor. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendiren, özkaynakla finansmanı teşvik eden düzenlemeler de aynı dönemde uygulanmaya başlayacak.

İZLEMEDEKİ KREDİ BORCUNA YAPILANDIRMA

Sorunlu kredilere yönelik girişim sermaye fonlarının kurulması için mevzuat altyapısı da şekillendi. Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için teşvik mekanizması kuruluyor. Eylül sonu itibariyle de yakın izleme, donuk alacak grubundaki kredilerin menkul kıymetleştirmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılması sağlanacak.

SORUNLU ALACAKLAR ÇÖZÜLECEK

BDDK geçtiğimiz günlerde sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması amacıyla önemli bir düzenleme yaptı. Bankalara alacak stratejisi ve çözümleme birimi oluşturma zorunluluğu getirildi. Bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlanan çözümle süreciyle ilgili olarak üç yıllık sorunlu kredi alacak yönetim stratejisi oluşturulması zorunlu kılındı.

İlk strateji planları 31 Aralık'a kadar BDDK'ya gönderilecek. İhtiyaç halinde bu süre 6 aya kadar uzatılabilecek. Kredi sınıfı değişiklik kriterleri de yazılı hale getirildi. Bir sonraki adım da yakın izlemedeki kredilere yönelik sektörde sektörde operasyonel yeniden yapılandırma fonksiyonları oluşturmaya dönük idari kararı 30 Eylül itibariyle yaşama geçirecek.

ŞİRKETLERİN SERMAYE YAPILARI GÜÇLENECEK

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeleri içeren yasal düzenleme de Aralık'ta Meclis'e sunulacak. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacaktır idari karar gelecek ayın sonunda yürürlüğe girecek.

ÜRETİM VE İSTİHDAM ESAS

Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Fonlarının kurulmasına yönelik çalışma da yıl sonunda tamamlanacak. Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmalarını içeren yasal düzenleme de yıl sonunda tamamlanacak.

BORCUNU YAPILANDIRANIN SİCİLİ TEMİZLENİYOR

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasası kapsamında protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dahil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda olumsuz kayıtları siliniyor. Bu düzenlemeden kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanabiliyor.

Borçlarını 31 Aralık'a kadar tamamını ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizlenecek. Birinci adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidilecek. Bankalar müşterilerinin bütçesine uygun vadelere bölerek yapılandırma imkanı sunuluyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?
12 Ağustos 2021 18:44		 Merkez Bankası faizi sabit tuttu
12 Ağustos 2021 14:00
Konut fiyatları temmuzda en çok Yalova ve Muğla'da arttı
12 Ağustos 2021 11:39		 Kiralık evler azaldı, fiyatlar arttı
12 Ağustos 2021 08:46
Yüksek faiz yatırıma engel
11 Ağustos 2021 07:25		 TOKİ 21 ilde 263 arsayı açık artırmayla satacak
10 Ağustos 2021 11:23
6 yıl önce 60 milyon liraya yapılan yurt, 32 milyona satışa çıkartıldı
09 Ağustos 2021 09:15		 7 ayda konut aidatları yüzde 20 arttı
08 Ağustos 2021 10:13
Faizlerde indirim sonbaharda
08 Ağustos 2021 07:25		 Öğrencinin son sınavı: Barınma
06 Ağustos 2021 11:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - Gençlik ve Spor Bakanlığında ders ücreti karşılığında eğitim verebilecek kamu personeli belirlendi08:59 - Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı08:56 - Kızını eşine bırakıp bir yakınına giden Derin Ö., geri dönünce eve giremedi08:40 - Yaşlanmayı çözen Türk08:39 - 'Mülakat sistemi umutları kırıyor'08:36 - 'Böcekler ormanı kurutacak' uyarısı
08:30 - Tercih yapacak olanlar bu bölümleri es geçmesin08:28 - Köylüler nöbet tutmuşlardı, Akbelen'de durdurma kararı08:24 - Göç Bakanlığı seçeneği masada08:17 - Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi08:16 - Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu07:56 - ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!
07:52 - Trafik kazasında cepten ödeme yok07:45 - Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı07:26 - Türkiye'den Taliban'la üst düzeyde temas07:20 - Adana'da PKK soruşturmasında 29 şüpheliye gözaltı07:06 - Anayasada son düzlüğe giriliyor
06:50 - Sel felaketinde acı da büyük zarar da
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Otomobilde ÖTV Düzenlemesi: İşte yeni ÖTV oranları
13 Ağustos 2021 tarihli atama kararı Resmi gazetede yayımlandı
ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!
Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 27'ye yükseldi
MEB, il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalı
Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Anayasada son düzlüğe giriliyor
Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu
Meteorolojiden sel ve heyelan için uyarı - Haritalı
Organize ırkçılık, cinayet, yağma vandallığa yol açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çalıkuşu 2
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 1
rota tekrar hesaplama 2
abaküs 2
ilkokul birdeki fişler 3
devrik cümle 4
yemek tarifi 2
lavaş 1
tek cepli gömlek 2
Bugün olanlar 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 3 mühendis alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam