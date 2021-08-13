Trafik kazasında cepten ödeme yok

Trafik kazalarına bağlı sağlık hizmetleri 24.5 milyon araç sahibi başta olmak üzere bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Hizmet bedelini ise kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın devlet karşılıyor. Prim borcu nedeniyle genel sağlık sigortasından yararlanamayan bir kişinin trafik kazası nedeniyle aldığı hizmet bedeli de ödeniyor.

Trafik kazası geçiren hastalar acil durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olmayan hastanelerine de başvurabilir. Kaza nedeniyle gerçekleştirilen estetik ameliyatların faturası da ödeniyor. SGK, trafik kazası sonrası sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:

Prim borcu nedeniyle genel sağlık sigortasından yararlanamayan bir kişinin trafik kazası nedeniyle almış olduğu sağlık hizmet bedeli karşılanır mı?

Prim borcu olup genel sağlık sigortasından faydalanmayan kişilerin trafik kazası nedeniyle almış oldukları sağlık hizmetlerine ait bedeller ödeniyor.

Trafik kazasında sağlık hizmeti alabilmek için genel sağlık sigortalısı olmak gerekiyor mu?

Sağlık hizmeti bedelleri devlet tarafından karşılanıyor. Sağlık hizmetine ait bedel kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmadan karşılanıyor.

Yabancı uyruklu kişilerin turistik amaçlı olarak ülkemizde bulunduğu sırada geçirdikleri trafik kazalarına bağlı sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanır mı?

Ülkemizde sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına ve uyruğuna bakılmadan karşılanıyor.

Trafik kazası nedeniyle yoğun bakıma yatırılan kişiden, yoğun bakımda kaldığı süre için ilave ücret alınır mı?

Kaza nedeniyle ilk müdahalenin sözleşmesiz hastanede yapılması durumunda, SUT hükümlerine göre yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alınmıyor.

Daha önce trafik kazası geçirmiştim, tekrar hastaneye başvurduğumda devam eden tedavilerim de SGK tarafından karşılanır mı?

Trafik kazası ile ilişkili hastalıkların devam eden tedavileri de SGK tarafından ödeniyor.

Kazada yüzde 100 suçlu olan kazazedenin tedavi masrafları devlet tarafından karşılanır mı?

Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri kazadaki kusur oranına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler doğrultusunda karşılanıyor.

Trafik kazası nedeniyle Kurum'la sözleşmesiz olan bir hastaneden sağlık hizmeti alınabilir mi? Kurum bu bedelleri öder mi?

Acil hallerde SGK ile sözleşmesiz de olsa tüm sağlık hizmet sunucularınca verilen sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor.

Trafik kazası sonrası yüz kemiklerimde kırık oluştu. Estetik ameliyat oldum SGK tarafından karşılanır mı?

Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ödenmiyor. Ancak, kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ameliyatlar karşılanıyor.

Trafik kazası geçiren hastalar özel hastanede tedavi olabilir mi?

Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmi ve özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor. Acil hallerde Kurum ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucularına da başvurulabilir.

Trafik kazası nedeniyle felçli kalan ve sürekli mama, hasta alt bezi ve sonda kullanması gereken bir hasta ilaç ve malzemelerini nasıl alabilir?

Kazazedelerin gereksinimi olan ilaç ve tıbbi malzemeler karşılanıyor. Hasta alt bezi ve sonda gibi malzemeler, sözleşmeli satış merkezleri, eczanelerden alınabilir.

Hazal Ateş