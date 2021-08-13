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Tercih yapacak olanlar bu bölümleri es geçmesin

Rekreasyon, konuşma ve dil terapisi gibi daha butik sayılabilecek programlarda rekor kontenjan artışları yapıldı. Sektörün ihtiyacına göre belirlenen bölümler gelecek vaat ediyor
13 Ağustos 2021 08:30
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Tercih yapacak olanlar bu bölümleri es geçmesin

20 Ağustos'a kadar sürecek 2021 üniversite tercihleri devam ediyor. KKTC de dahil olmak üzere üniversitelere 1 milyon 38 bin 865 kontenjan verildi. 2021 üniversite kontenjanları bu yıl da sektörün ihtiyacına göre belirlenerek hazırlandı.

Rekreasyon, konuşma ve dil terapisi gibi daha butik sayılabilecek programlarda rekor kontenjan artışları yapıldı. Peki en çok kontenjan artışı hangi bölümlerde gerçekleşti? Hangi programların kontenjanları düştü? Gözde bölümler bu yıl kaç öğrenci alacak? İşte tüm detaylar:

REKREASYONA TALEP ARTACAK

Bu yıl oransal en çok kontenjan artışı yüzde 122.7 ile rekreasyon programında gerçekleşti. Geçen yıl 339 olan rekreasyon programının kontenjanı bu yıl 755'e çıkarıldı.

Üniversitelerin spor fakültelerinde yer alan rekreasyon fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı iyileştirerek yaşam kalitesinin nasıl artırılması gerektiğini keşfetmeye yönelik bir program.

Kontenjanı en çok artırılan ikinci program ise yüzde 51.3 ile dil ve konuşma terapisi oldu. Geçen yıl 893 olan dil ve konuşma terapisinin kontenjanı bu yıl bin 351'e yükseltildi.

Yazılım mühendisliğinin kontenjanı da yüzde 49.6 artırıldı. 2 bin 186 olan kontenjanlar 3 bin 271'e çıkarıldı. Bu yıl kontenjanları oransal olarak en çok düşen programlar mühendislikler oldu. Harita mühendisliğinin kontenjanları yüzde 27.9 düşürülerek 868'den 616'ya indirildi.

İkinci sırada ise inşaat mühendisliği yer aldı. Geçen yıl 7 bin 187 olan kontenjanlar yüzde 24.1 oranında azaltılarak 6 bin 402'ye indirildi. Geçen yıl 15 bin 212 ilahiyat programlarının kontenjanı da yüzde 13.8 azaltılarak 13 bin 112 olarak belirlendi.

TIP YÜKSELDİ, HUKUK DÜŞTÜ

En gözde bölümlerin başında gelen tıp fakültelerinin kontenjanları 741 artırıldı. Bu yıl kontenjan 17 bin 545 oldu. Diş hekimliği de yüzde 11 oranında artırıldı. Geçen yıl 7 bin 913 olan diş hekimliği programlarının kontenjanları 8 bin 783'e yükseltildi.

Diğer gözde alanların başında gelen hemşirelik bölümlerinin kontenjanları ise yüzde 9.4 artırılarak bu yıl 15 bin 625 olarak belirlendi. İşletme ise 12 bin 72'den 12 bin 556'ya çıkarıldı. Öte yandan hukuk ve mimarlık ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi programların kontenjanları düşürüldü.

Geçen yıl kontenjanı 16 bin 580 olan hukuk 313 azaltıldı. Bu yılki hukuk kontenjanı 16 bin 267. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ise yüzde 4.3 oranında azaltılarak 6 bin 299 olan kontenjanlar 6 bin 30'a indirildi. Mimarlık ise 8 bin 132'den 7 bin 581'e düşürüldü.

CEYDA KARAASLAN

Sabah
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