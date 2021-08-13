Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı

Ölümüyle Türkiye'nin gündemine oturan ve milyonların sorumluların hesap vermesini merakla beklediği Eda Nur Kaplan'ın yaşadıklarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı son bilgiye göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan zanlılar suç makinesi çıktı. Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşte Eda Nur Kaplan'ın ölümüne dair çarpıcı son dakika gelişmeleri...

2 TUTUKLAMA BİR ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.

SON DAKİKA SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Cezaevine gönderilen Mehmet A. ve Yusuf G.'nin sabıkalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yusuf G.'nin "huzur ve sükun bozma", "tehdit", "hakaret", "basit yaralama", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme", "görevi kötüye kullanma", "iftira", "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" gibi suçlardan 11 sabıka kaydının olduğu belirlendi. Mehmet A.'nın ise "güveni kötüye kullanma", "mühür bozma", "yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, Aşkın A.'nın da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan sabıkasının olduğu kaydedildi.

İFADELER VE TELEFON MESAJI KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Yusuf G., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Mehmet A. ve Aşkın K. ise yeniden gözaltına alındı. Yusuf G.'nin incelenen telefonunda şok mesajlar ortaya çıktı.

Söz konusu mesajlarda, "Yaşları küçük iki kişi gelecek aralarından seçeriz" ifadelerinin olduğu yazışmaları bulundu.

NELER OLDU?

Ankara'ya bağlı Çankaya ilçesinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine mesaj gönderdikten sonra bir binanın 15. katından atlayarak intihar etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf G., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Ankada Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf G.'nin adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmasının ardından harekete geçerek karar itiraz etti. İtirazın ardından Yusuf G., yeniden gözaltına alınırken, Kaplan'ın şikayeti ardından ifadesi alınan ve serbest bırakılan Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın K. da gözaltına alındı.

PAVYON MUHABBETİ...

SABAH'ın edindiği bilgiye göre Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda Aşkın K.'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin ifade veren taksi şoförü 'Yarı baygın haldeydi, ağlamaklı haldeydi, uyandığımda iki kişi pavyon muhabbeti yapıyordu' ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın annesine bir not bırakarak intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

Dilhan Dumanoğlu