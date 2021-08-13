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Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu

İSTANBUL Arnavutköy'de vakıf üniversitesinin kampüs inşaatı mühürlendi. Mahkeme inşaat için verilen ruhsatı iptal etti. Kampüs binalarının, yerleşkede bulunan villalar için alınan tadilat ruhsatı ile inşa edildiği ortaya çıktı. YÖK, "gerekli şartları taşımıyor" gerekçesi ile üniversite kuruluş başvurusunu reddetti. Ruhsatsız bir tünelin dahi inşa edildiği kampüsün yıkımı gündemde
13 Ağustos 2021 08:16
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Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu

İstanbul Arnavutköy'de 2015 yılında kurulan Demirci Eğitim Vakfı bünyesinde İstanbul Arnavutköy Üniversitesi'nin kurulması planlandı. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Demirci ve Adnan Demirci'nin ortak kurduğu vakıf, üniversitenin kurulması için aynı yıl Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvurdu. İşte bundan sonrasında yaşananları Hürriyet'in haberinden aynen aktırıyoruz...

Başvuru süreci devam ederken hızlıca inşaat başladı

YÖK başvuru süreci devam ederken bir yandan da üniversite binasının inşaatı için kollar sıvandı. Arnavutköy Bolluca'da ormanlık alanda bulunan ve vakfa ait 6 villanın da olduğu 8.500 metrekarelik alanda yeni binalar inşa edildi. Zeminin iki kat altına inilerek derslikler yapıldı. 4 ayrı blokun inşaatı ise tüm hızı ile devam etti.

İnşaat su havzası üzerine kuruldu

8 katlı blokların bir kısmının kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Belediyenin hazırladığı tutanağa göre 4 bloktan ikisinde inşaatın gerçekleşme oranı yüzde 60'li seviyeleri buldu. Mahkemece alınan bilirkişi raporlarında su havzasında kaldığı belirtilen kampüs inşaatı tüm hızı ile devam ederken iki önemli sorun baş gösterdi. Demirci kardeşler, yaşadıkları anlaşmazlık nedeni ile yollarını ayırdı ortaklıkları sona erdi.

YÖK başvuruyu reddetti

İkinci önemli sorun ise YÖK'ten gelen yanıt oldu. YÖK, Demirci Eğitim Vakfı'nın, üniversite kurma başvurusunu 24 Ağustos 2017'de karara bağladı. Kurul, yerinde yapılan inceleme sonrası, İstanbul Arnavutköy Üniversitesi'nin kuruluş başvurusunu reddetti. Kurul, vakfın dosyasını da iade etti.

İki ayrı dava açıldı

YÖK'ten gelen olumsuz karar, inşaat iznini veren ilgili belediyelerle paylaşılmadı. Kampüs binalarının inşaatı devam ederken bu kez imar planları ile ilgili iki ayrı dava açıldı. Anılan davalardan birini, dönemin İBB Meclis Üyeleri Özgür Aydın ile Hakkı Sağlam, diğerini ise vakfın iki kurucu ortağından biri olan Adnan Demirci açtı.

Mahkeme imar planını iptal etti

İlk açılan davada İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Nazım İmar Planı'nın iptaline karar verdi. Kararda, üniversite kampüsünün su toplama havzası içinde kaldığı belirtildi. "Kamu yararına uygunluk yok" denilen kararın devamında "Eğitim kampüsleri tesis alanı fonksiyon kararının şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri yönünde uygun olmadığı." denildi. Anılan kararı istinaf mahkemesi de onadı.

Ruhsat da iptal edildi

Nazım İmar Planı'nın iptali sonrası bu kez Uygulama İmar Planı'nın iptali gündeme geldi. Vakfın kurucularından Adnan Demirci, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada, plana göre hazırlanan ruhsatın da iptalini istedi. Mahkeme ilk olarak ruhsatı iptal etti. Yargılama sonunda mahkeme, Uygulama İmar Planı'nı da iptal etti. Arnavutköy Belediyesi ve Demirci Eğitim Vakfı'na karşı açılan davada verilen kararı, istinaf mahkemesi de onadı. İstinaf onamasına yönelik yapılan itiraza ilişkin Danıştay süreci ise devam ediyor.

Kaçak tünel bulundu

Mahkemenin ruhsat iptali ile birlikte kampüs inşaatı mühürlendi. Kampüs alanında bulunan ve 2009'da inşa edilen 6 villanın tadilat ruhsatı ile yapılan yeni binaların yanı sıra İBB ekipleri önceki gün de kampüs alanında kaçak bir tünelin inşa edildiğini tutanak altına aldı. 10-12 metre uzunluğundaki tünelin, kamuya ait sokağın altında geçtiği belirlendi.

İnşaat mühürlendi, kardeşler de davalık

Kampüs inşaatı mühürlenen vakfın kurucusu olan Demirci kardeşler bir süre önce aralarındaki anlaşmazlık ile gündeme gelmişti. Adnan Demirci, ağabeyi Mustafa Demirci'nin fabrika içinde kendisine silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesi ile suç duyurusunda bulunmuştu. Ağabey Demirci hakkında açılan ceza davası devam ediyor. İflas idaresinin, Ağabey Mustafa Demirci hakkında, kardeşi ile ortak oldukları şirketin içini boşaltarak iflas ettirdiği gerekçesiyle, suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
Hürriyet
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