Göç Bakanlığı seçeneği masada
Türkiye'de mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki yabancılarla ilgili yaşanan tartışma ve gerilim sürerken, AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı öğrenildi
|13 Ağustos 2021 08:24
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Milliyet'ten Aslıhan Aytay KARATAŞ'ın haberine göre: Afganistan'dan gelen yeni göç dalgası ihtimaliyle beraber AK Parti içinde hem mevcut sığınmacıların topluma uyumu hem de yeni göç dalgalarına hazırlıksız yakalanılmaması açısından bu alana özgü müstakil bir bakanlık seçeneği masaya yatırıldı.
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