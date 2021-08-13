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Köylüler nöbet tutmuşlardı, Akbelen'de durdurma kararı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de termik santrallere kömür sağlamak amacıyla kesilmek istenen Akbelen ormanlarında nöbet tutan köylüleri sevindiren bir gelişme yaşandı
13 Ağustos 2021 08:28
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Köylüler nöbet tutmuşlardı, Akbelen'de durdurma kararı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Avukatlar Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal'ın "giderimi olanaksız zararlar doğuracağı" için yaptıkları başvurudan yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İkizköy Çevre Komitesi ve KARDOK Derneği'nce yapılan açıklamada şu görülere yer verildi: "İki yıldır sürdürdüğümüz direniş sayesinde mahkeme çok doğru, çok yerinde kararlar verdi. Bundan sonra hiç kimse ağaçlarımıza dokunamaz. Başta Milas Kaymakamı ve Muğla Valisi olmak üzere tüm yetkililerin mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamalarını, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerindeki rehabilitasyonu, kapasite artırımı ile ve kömür madenlerindeki genişletme projelerine ilişkin işlemlerin derhal durdurulmasını, Akbelen ormanını korumalarını ve müdahale edilen ortamların eski haline getirilmesini bekliyoruz."
Milliyet
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