'Böcekler ormanı kurutacak' uyarısı

Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre: Akdeniz bölgesindeki, "orman bahçıvanı" olarak bilinen kabuklu böcek salgını örneği verilen raporda, böceklerin ormanları hasta edip kurutarak yangınlara davetiye çıkaracağı ifade edildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün TBMM İklim Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki olumsuz etkileri şöyle anlatıldı:

Ağaç türlerinin artan sıcaklıklara yanıt olarak kuzeye ya da dağlar gibi daha yüksek rakımlara kayacağı beklenmekte. Bunun anlamı ormanların coğrafya üzerinde dağılımlarının değişmesidir.

Uzun süreli bölgesel kuraklıklar ile birleşen sıcak hava dalgalarının, orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti ile açık bir bağlantısı vardır. Daha yüksek sıcaklıklar, orman yangınlarının daha sık, daha geniş alanlı ve daha şiddetli olmasına yol açacak.

Küresel ısınma devam ettikçe, böcek popülasyonundaki artış da hızla katlanacak. Orman zararlısı böceklerin üremelerindeki artışlar ağaçların çap artımlarının durmasına, nihayetinde de yok olmasına neden olabilecek.

Küresel iklim değişimi, sıcaklık ve yağışın birlikte yükselmesiyle birlikte, bitki kompozisyonu ve coğrafyası yanında, verimliliği etkileyebilecek. Yetişme döneminin uzaması sonucunda, bitkisel kütle artımı olumlu yönde etkilenebilecek. Sıcaklık artarken rutubetin azalması durumunda, ormanlardaki verim kuşağında verimlilik düşebilecek.