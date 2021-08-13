'Mülakat sistemi umutları kırıyor'
|13 Ağustos 2021 08:39
|+Aa- Yazdır
Horasan ilçesinde mülakat sistemine sitem eden bir genç, "2018 yılında mezun oldum, polislik için başvurdum sınavı geçtim mülakatta elendim. Mülakatlar ülkemiz için artık sorun haline geldi. İnsanlar konuşamıyor, eleştiremiyor. İnsanlar korkuyor" görüşünü dile getirdi. Vatandaşın mülakat sisteminden çok şikayetçi olduğunun altını çizen Akşener, "Sınavdan 92 puan almış, 80 puan alan mülakattan elenmiş, sınavdan 60 almış mülakatta atanmış. Bu sistem umutları kırıyor, insanları mahveden bir şey.
Bu sitemi bir çok yerde duydum. Gezme amacım sorunları kamuoyuna mal etmek. Oy için gezmiyorum. Seçim zamanı gezilecek oy istenecek. O bugünün işi değil. Ben sizin sesiniz olmak durumundayım" dedi.
Geçmişte yapılan sınavların objektifliğine vurgu yapan Akşener, "Ben o sayede kazanabildim. Eğer şimdiki gibi olsaydı dayım olmadığı için köyde yaşıyor olacaktım. Bana bu hakkı tanımış bir sistemin sonucunda buradayım" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kızını eşine bırakıp bir yakınına giden Derin Ö., geri dönünce eve giremedi
13 Ağustos 2021 08:56
|Yaşlanmayı çözen Türk
13 Ağustos 2021 08:40
|'Böcekler ormanı kurutacak' uyarısı
13 Ağustos 2021 08:36
|Tercih yapacak olanlar bu bölümleri es geçmesin
13 Ağustos 2021 08:30
|Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu
13 Ağustos 2021 08:16
|Sel felaketinde acı da büyük zarar da
13 Ağustos 2021 06:50
|Meteorolojiden sel ve heyelan için uyarı - Haritalı
13 Ağustos 2021 06:30
|Afet bölgeleri için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası
13 Ağustos 2021 02:51
|Ege Denizi Muğla açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13 Ağustos 2021 01:14
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
13 Ağustos 2021 00:37