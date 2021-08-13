'Mülakat sistemi umutları kırıyor'

Horasan ilçesinde mülakat sistemine sitem eden bir genç, "2018 yılında mezun oldum, polislik için başvurdum sınavı geçtim mülakatta elendim. Mülakatlar ülkemiz için artık sorun haline geldi. İnsanlar konuşamıyor, eleştiremiyor. İnsanlar korkuyor" görüşünü dile getirdi. Vatandaşın mülakat sisteminden çok şikayetçi olduğunun altını çizen Akşener, "Sınavdan 92 puan almış, 80 puan alan mülakattan elenmiş, sınavdan 60 almış mülakatta atanmış. Bu sistem umutları kırıyor, insanları mahveden bir şey.

Bu sitemi bir çok yerde duydum. Gezme amacım sorunları kamuoyuna mal etmek. Oy için gezmiyorum. Seçim zamanı gezilecek oy istenecek. O bugünün işi değil. Ben sizin sesiniz olmak durumundayım" dedi.

Geçmişte yapılan sınavların objektifliğine vurgu yapan Akşener, "Ben o sayede kazanabildim. Eğer şimdiki gibi olsaydı dayım olmadığı için köyde yaşıyor olacaktım. Bana bu hakkı tanımış bir sistemin sonucunda buradayım" diye konuştu.