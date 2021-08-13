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Kızını eşine bırakıp bir yakınına giden Derin Ö., geri dönünce eve giremedi

Derin Ö., televizyon karşısında kızı ile birlikte uyuyakalan eşini kapı önünde ses yaparak uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Küçük çocuğun uyanarak 6'ncı kat penceresinden bakıp düşmesinden endişe duyan annenin ihbarı üzerine polis ve itfaiye seferber oldu.
13 Ağustos 2021 08:56
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Kızını eşine bırakıp bir yakınına giden Derin Ö., geri dönünce eve giremedi

İstanbul Avcılar'a bağlı Denizköşkler Mahallesi'ndeki Güzel Sokak'ta oturan Derin Ö. önceki akşam bir yakınını ziyarete giderken, 4 yaşındaki kızını Sinan Ö.'nün yanında bıraktı. İşten yorgun gelen adam cep telefonunu oynaması için kızına verirken televizyonun karşısında uyuyakaldı. Küçük kız telefon şarjının bitmesi üzerine uyudu. 6'ncı kattaki eve gelen kadın kapı mandalının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Cep telefonuna da ulaşamayan Derin Ö. kapıyı sürekli çalması ve gürültü çıkarmasına rağmen eşini uyandıramadı.

KIZININ DÜŞMESİNDEN ENDİŞE ETTİ

Kızının uyanınca açık pencereden düşmesinden endişe ettiğini belirten kadın saat 23.30 sıralarında itfaiyeyi aradı. 30 metrelik merdiven aracı ile gelen ekip, polis olmadan pencereden girilemeyeceğini bildirdi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi de bölgeye geldi. İtfaiye erlerinden biri araçtaki merdivenle pencerenin önüne ulaşırken gürültü üzerine Sinan Ö. uyanınca 'Merdivenli operasyondan' vazgeçildi. Olanları öğrenince şaşıran Sinan Ö. görevlilere uykusunun genellikle hafif olduğunu ancak, bu kez uyanamadığını söyledi.
DHA
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