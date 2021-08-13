Üniversiteler açılacak mı? Korona sonrasına hazırlıklar tamam

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Üniversiteler için tercih başvuruları sürerken, herkesin aklında bir soru var: Yüz yüze eğitim olacak mı, üniversiteler koronavirüs sonrasına hazır mı? Bu soruyu üniversitelere sorduk. Hepsinde hijyen uygulamaları, sosyal mesafe, dijital eğitim hazırlıkları ortak çalışmalar olarak dikkat çekerken kimi sınıflardaki kişi sayısını azalttı kimi havalandırma sistemini yeniledi. Üniversitelerden öne çıkan uygulamalar şöyle:

HİBRİTE GEÇİŞ

Atatürk Üniversitesi: Tüm kampüsü periyodik olarak dezenfekte eden üniversite, ilgili kamu kurumlarının salgın tedbirleri kapsamındaki talimatlara göre önlemlerini aldı.

Boğaziçi Üniversitesi: Uzun yıllardan bu yana dijital öğrenme altyapısı kullanan üniversite, pandemi sürecinde bu dijital altyapı video aracılığıyla eşzamanlı ve eş zamanlı olmayan ders yapabilme olanağı sağlayan araçlarla entegre etti.

Bahçeşehir Üniversitesi: Yüz yüze ve online eğitime devam etmeyi planlayan üniversite, tüm eğitim ve hizmetleri farklı senaryolara göre tasarlıyor. Kampüsler nanoteknolojiyle düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Beykoz Üniversitesi: Bu yıl hibrit eğitim-öğretim modeli uygulayacak üniversite, uygulamalı dersleri ve sınavları yüz yüze yapacak.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Tercihli hibrit modelle eğitimi kesintisiz yürüten ve Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi alan üniversite, pandemi sonrası için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı.

ALT YAPI GELİŞTİRİLDİ

İbn Haldun Üniversitesi: Derslerin az mevcutlu sınıflarda işlendiği üniversitede, yeni dönemde olası hibrit eğitim için altyapı geliştirildi. Üniversite ayrıca öğretim elemanları ve öğrencilere uzaktan eğitimin pedagojisi konusunda eğitim ve destek hizmeti sunmakta.

İstanbul Kültür Üniversitesi: Üniversitenin kurumsal uzaktan öğretim ve ders yönetim sistemi CATS, yüksek öğretim hizmetinin tüm gereklerini karşılayacak donanıma sahip. Kampüslerinde hijyen şartlarını karşılayan üniversite, tüm hizmetleri de dijital olarak sunuyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi: 2015'te Akıllı Kampüs uygulaması başlatan üniversitede, tüm derslikler projeksiyon, bilgisayar, kamera, mikrofon, akıllı tahta ve ağ desteğiyle donatıldı. Bu yıl eğitimler yüz yüze ve uzaktan harmanlanmış biçimde sürdürülecek.

Koç Üniversitesi: İleri kamera, ses ve kayıt sistemlerini dersliklerinde kurgulayan, sınıfları sosyal mesafeye göre düzenleyen üniversite, yüz yüze ve hibrit öğretime uygun teknolojik alt yapısını da sağladı.

KTO Karatay Üniversitesi: Hibrit eğitim sunan Karatay, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi ile Güvenli Kampüs Belgesi'ne sahip.

MEF Üniversitesi: İlk yarıyılda derslerin yüzde 60'ının yüz yüze yapılmasını planlayan üniversite, öğrencilerin fakülte bazında gruplar halinde kampüse gelmelerini sağlayacak. Dijital kaynakların bütçesini önceki yıla göre 3 kat artıran üniversite, tüm kapalı alanlarında yüzde 100 taze havayla çalışan havalandırma sistemi kurdu.

Sabancı Üniversitesi: Öğrencilerini hibrit eğitim sistemiyle karşılamaya hazırlanan üniversite, kampüsteki Sağlık Merkezi ile gerekli önlemleri de aldı.

Yaşar Üniversitesi: Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin devam eden çalışmaları doğrultusunda online eğitime en erken geçen üniversiteler arasında yer alan Yaşar, her türlü altyapısıyla uzaktan eğitime hazır.

ODTÜ: İhtiyacı olan öğrencilere internet ve bilgisayar desteği sağlayan üniversite, yüz yüze eğitim alma fırsatı bulamayan geçen yılki öğrenciler ile yeni başlayacaklar için oryantasyon programı düzenleyecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi: Bireyselleştirilmiş öğrenme süreçlerini kurgulayan üniversite, hibrit öğretim modelinin yeni pedagojik norm çerçevesinde planlanması için çalışmalar sürdürmekte