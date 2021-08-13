Bakan Pakdemirli'nin danışmanı... 'Hapis yattım ama sabıkam yok'
|13 Ağustos 2021 09:22
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49 danışmanla görev yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Arif Barata isimli danışmanının 47, Metin Çamlı isimli danışmanının da 64 suç kaydının bulunduğu öne sürüldü. Barata hakkındaki iddiaya yanıt verdi.
12 yıl önce ihaleye fesat karıştırmak suçundan 4 ay cezaevinde yattığını ve hakkında halen devam eden 7 ayrı dava bulunduğunu söyleyen Barata, "Ama karanlık hiçbir şeyim yok. Adli sicil kaydım yok" dedi.
"ADLİ TATİLİN ARDINDAN..."
Arif Barata, hakkında devam eden davaların içeriğinin de 'alacak', 'ihaleye fesat karıştırma', 'ortaklığın giderilmesi', 'ön alım' ve 'yürütmeyi durdurma' olduğunu söyledi.
Sözcü'den Hayatı Arıgan'ın imzalı haberine göre, Barata, ihaleye fesat karıştırma davası için, "2009'da FETÖ'cülerin operasyonu sonucu, yanımda çalışan birinin 34 metrekarelik evinin satışı nedeniyle 4 ay cezaevinde kaldım. Cezaevine girdiğim dönem adli tatile denk geldi. Adli tatilin ardından ilk duruşmada serbest kaldım" bilgisini verdi.
"YANLIŞ HİÇBİR ŞEYİM YOK"
Barata, şöyle devam etti: "Meclis üyesi oldum. İl İdare Kurulu üyesi oldum. İl İdare Hizmet Birliği'nde görev aldım. Geçmişimde adli sicilime işlenmeyen bir durum olmadı. Yanlış hiçbir şeyim yok. AK Parti üyesiyim. Siyasetçiyim. Bakan (Bekir Pakdemirli) beyle, sahada çalışıyoruz. Siyaseten destek veriyorum. Türkiye Jokey Kulübü'nden de maaş alıyorum. 3 kız çocuğu babasıyım. Hakkımdaki haberi (bilinçli, karalama kampanyası çerçevesinde yaptınız) asla diyemem. Burada bir yerde kopukluk olmuş. İddialar çok ürkütücü."
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