Çevre Bakanlığı: İklim değişikliği bir milli güvenlik meselesidir
|13 Ağustos 2021 09:56
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Birpınar, sosyal medya hesaplarından iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Birpınar, "İklim değişikliği bir milli güvenlik meselesidir. İklim değişikliği göç sorununu tetikleyecektir. On milyonlar bulundukları bölgelerden göç etmek zorunda kalacaktır. İç savaş veya ekonomik zorluklardan dolayı oluşan göçler yerini iklim göçlerine bırakacaktır." ifadelerini kullandı.
Dünyanın tüm dengesinin değişeceğine ve kalkınmış ülkelerin keyfinin kaçacağına işaret eden Birpınar, şunları kaydetti:
"İklim göçü sadece ülkeler arasında değil, bir ülkenin şehirleri arasında da olacak. Yüksek rakımlı yerler daha güvenli olacak. Ekonomik dengeler değişecektir. Risk analizi yapan ve yönetenler ülkeler daha az zarar görecek, kriz yönetimi yapanlar zor günler geçirecektir. Uyum şart. İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değildir. İklim değişikliği bir, kalkınma, güvenlik, ekonomi, tarım, gıda, hayvancılık, turizm, ticaret, göç, ulaştırma, haberleşme, enerji, tabiat varlıkları, su, sağlık, yerel yönetimler uyum meselesidir. Uyum sağlamak şarttır."
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