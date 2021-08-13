1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.444,82 puandan başladı.
13 Ağustos 2021 10:14
+Aa- Yazdır
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,36 puan ve yüzde 0,02 artarak 1.444,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,99 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitmemesi ve para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajını korumasının ardından, günü yüzde 2,38 artışla 1.444,46 puandan tamamladı.

TCMB'nin Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar liralık swap anlaşması yapması ve sanayi üretiminin haziranda da güçlü seyrini sürdürmesi Türk lirası varlıkların dünkü pozitif seyrinde etkili oldu.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu arayışının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 sonunda ise cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor
13 Ağustos 2021 11:01		 Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?
13 Ağustos 2021 09:29
Borsa günü yükselişle tamamladı
12 Ağustos 2021 18:31		 Çeyrek altın 790 TL'ye yükseldi
12 Ağustos 2021 17:33
Dolar günü 10 kuruş düşüşle kapattı
12 Ağustos 2021 17:30		 Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Ağustos 2021 18:22
Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?
11 Ağustos 2021 17:23		 Gram altın 480 TL'nin üzerine çıktı
11 Ağustos 2021 17:22
Borsa günü yükselişle tamamladı
10 Ağustos 2021 18:23		 Çeyrek altın düşüşünü sürdürdü: 771 TL
10 Ağustos 2021 17:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:01 - Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor10:55 - 'Belediyeler de taksicilere ceza kesebilmeli'10:52 - Kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin aracı bulundu10:37 - Kovid-19'a karşı aşı olanlar hastalığı geçirse bile hafif atlatıyor10:36 - Türkiye'de temmuzda 107 bin 785 konut satıldı10:35 - Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
10:33 - Z kuşağı kendilerini hayattan soyutluyor10:22 - Altındağ'da hayatını kaybeden gencin babasından birlik çağrısı10:21 - Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta sağanak etkili olacak10:20 - Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'Anadolu' operasyonunda 11 zanlı tutuklandı10:19 - Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada10:14 - Borsa güne yatay başladı
10:11 - Bakan Varank: VLP aşı adayında Faz 2 aşılamaları tamamlandı10:08 - YÖKDİL puanıyla başvuruda, alan ayrımı için yönetmelik değişikliği yapılmalı!10:08 - Sel felaketinde 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp10:06 - 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği başvuruları başladı10:00 - 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 148 gözaltı kararı
09:56 - Çevre Bakanlığı: İklim değişikliği bir milli güvenlik meselesidir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Otomobilde ÖTV Düzenlemesi: İşte yeni ÖTV oranları
ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!
13 Ağustos 2021 tarihli atama kararı Resmi gazetede yayımlandı
Sel felaketinde 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp
Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu
Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Bakan Pakdemirli'nin danışmanı... 'Hapis yattım ama sabıkam yok'
MEB, il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalı
Gençlik ve Spor Bakanlığında ders ücreti karşılığında eğitim verebilecek kamu personeli belirlendi
Anayasada son düzlüğe giriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 1
Futbol topu 2
verilen istenen çözüm 2
3600 ek gösterge 1
sağlık 3
Noktalama işaretleri 1
ötv 1
whois 1
koronavirüs 7 yıl önce çıktı 1
üniversiteye giriş baraj puanının düşürülmesi 4
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 3 mühendis alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam