Geleceğin en iyi Blockchain Meslekleri

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Kripto para sektörü, 2008'de ilk kripto para Bitcoin'in ortaya çıkmasıyla başlayan ve ardından Ethereum başta olmak üzere birçok kripto para birimi ile gelişen, 2017 sonundaki büyük yükselişiyle adına çokça duyuran ve 2021'deki büyük yükselişle artık neredeyse herkesin bildiği bir sektör. Günden güne hem teknolojik olarak hem de değer olarak yükselen kripto para piyasası, artık bireylerin çok ötesinde, Kurumsal firmalar ve Devletlerin de dikkatini çekmiş ve birçoğu bu sektörde yerini almak için kolları sıvamış durumda. En son El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi kabul etmesi ise piyasada büyük bir etki yaratmıştı. Ancak biz bu yazımızda, kurumsal firmalar üzerinden gidip geleceğin teknolojisi olarak lanse edilen Kripto Para Sektörü ve Blockchain teknolojisinin oluşturacağı ve hatta şimdiden oluşturduğu iş alanlarını anlatacağız.

Business Student.com Araştırması

Günümüzde yerli yabancı birçok şirket, Blockchain teknolojisini anlamaya ve erkenden yerini almaya çalışıyor. Özellikle Finans, İmalat ve Sağlık sektöründen pek çok firma Blockhain sektörünün nimetlerinden ve ticari avantaj yaratma potansiyelinden yararlanmak istiyorlar. Bu doğrultuda, Business Student.com araştırmasına göre öne çıkan 6 meslek şu şekilde;

Blockchain Proje Yöneticisi :Blockchain projesinin yürütülmesini planlamak ve denetlemekte görevli olacak olan Proje yöneticisi, şirketin ihtiyaçları ve Blockchain geliştiricilerinin ihtiyaçlarını teknik bir dilde anlamak ve yönetmekten sorumlu olacak.

Blockchain Geliştiricisi : Blockchain geliştiricileri, şirketlerin verimliliğini artırmak ve hızlandırmak için Blockchain kullanımından önce gerekli platformları ve programları oluşturur. Ayrıca raporda, Blockchain Geliştiriciliği'nin sektördeki en iyi kariyer fırsatı olabileceğinin altı çiziliyor.

Blockchain Kalite Mühendisi : Blockchain Kalite Mühendisi, otomasyon çerçeveleri ve testleri, manuel testler ve gösterge panoları gibi geliştirme ortamındaki tüm kalite alanlarından sorumlu olacak.

Blockchain Yasal Danışmanı / Avukatı : Rapora göre, teknoloji şirketleri ile çalışan pek çok Avukat, Blockchain sektöründeki müşterilerinden çok daha fazla çağrı almaya başladıklarını bildirmişler.

Blockchain Tasarımcısı : Şirketler, müşterilere Blockchain alanında sundukları şeyi bildiren web siteleri ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarımcılara ihtiyaç duyacaklar.

Blockchain Mühendisi : Mühendisler, Blockchain kullanan şirketler için dijital çözümler yaratmak ve uygulamaktan sorumlu olacaklar. Rapora göre Blockchain Mühendislerinin; Java, Hyperledger Fabric, Ripple, Solidity, Python, Bitcoin, Oracle Identity ve erişim yönetimi çözümlerinde yetenekli olmalı gerektiklerinin altı çiziliyor. Ayrıca Mühendislerin, şirketlerinin Blockchain teknoloji ihtiyaçlarını araştırıp, bu ihtiyaçları karşılayacak uygulamaları oluşturmaları ve geliştirmeleri bekleniliyor.

Kariyer Platformu Monster

Dünyaca ünlü Kariyer Platformu Monster'ın gerçekleştirdiği son araştırmaya göre kripto para sektöründe 5 pozisyon öne çıkıyor. Monster en çok talep gören bu 5 pozisyonu belirlemek için çeşitli iş arama platformlarından veriler topladı. Araştırma sonucuna göre en çok iş ilanı yayınlanan beş pozisyonun;

Baş yapay zeka mühendisi,

Hesap yöneticisi,

Kıdemli yazılım mühendisi,

Ürün yöneticisi

Personel muhasebecisi,

olduğu tespit edildi.

Kripto para ile ilgili İş ilanı açan Büyük Firmalar

Yaklaşık olarak 1500 Blockchain şirketi ve IBM, Microsoft, Facebook gibi birçok dev şirket Blockchain alanında çalışacak eleman aramaktalar. İşte bunlardan bazıları;

Amazon : Amazon geçtiğimiz gün verdiği bir ilanda, dijital para stratejisini yönetecek bir lider aradığını belirtti.

Paypal : İnternet üzerinde çalışan online ödeme devi PayPal, bünyesinde çalışması için birçok kripto para uzmanı arıyor.

Spotify : İsveç merkezli dünyanın en büyük müzik servisi sağlayıcısı Spotify da kripto uzmanı arayan firmalar arasında dikkat çekiyor.

JPMorgan : ABD'li dev yatırım bankası JPMorgan, Blockchain ile ilgili birçok iş ilanı açmış bulunmakta. Dev banka 34 adet iş ilanı açmış bulunuyor.

TOGG : Blockchain alanında işe alım yapan bir önemli firma da ülkemizden. Türkiye'nin Otomotibili Girişim Grubu (TOGG), IOTA, Hyperledger Fabric veya Ethereum alanlarında donanımlı blockchain geliştiricileri için iş ilanı yayınladı. Blockchainin yanı sıra genel olarak DLT ve kriptografi alanında donanımlı kişileri arayan TOGG, başvuracak adayların en az 3 yıldır Blockchain geliştiricisi deneyimine sahip olmasını istiyor.

ve MOSSAD : Geçtiğimiz günlerde İsrail'in ulusal istihbarat birimi, fintech alanında en az üç yıllık deneyime sahip kripto para uzmanı iş ilanını yayınladı.

Ülkelere göre Blockchain İş İlanları

Dünyaca ünlü iş arama platformu Glassdoor'un verilerine göre şu anda dünya genelinde toplam 5.711 blockchain işi bulunmakta. Bunların 2.616'sı Amerika'da, ikinci sırada ise 1.015 iş ilanıyla İngiltere, ardından da 257 iş ilanıyla Hindistan var.

Kripto para piyasalarına her geçen gün artan talep ve Blockchain alanında her geçen gün yeni bir iş ilanı açılması, bu yeni teknolojinin ekonomilerde bir çok alanda kullanılacağını bizlere göstermektedir; hatta kripto paraların reel ekonomiler içerisinde kullanılmaya başlanmasıyla "Para"'nın evrimi teyit edilmiş olacaktır.

Siz de geleceğin teknolojisi olarak lanse edilen ve henüz daha çok başlarında olduğu belirtilen bu ekosistemin bir ucundan tutmak isterseniz, en kolay seçenek işe Bitcoin al-sat işlemleriyle başlamak. Bitcoin al-sat yapabilmek için yerli ve yabancı birçok kripto para borsası bulunmaktadır. % 100 yerli kripto para firması olan, e-Devlet güvenlik sistemiyle sizleri koruyan, 7/24 destek hizmeti sağlayan ve 2018'den beri hizmet halinde olan Coinzo bu siteler arasında en güvenilir kripto para borsalarının başında geliyor. Siz de aşağıdaki linkten, siteye giriş ve kayıt yapabilir ya da işlemlerinizi altta belirtilen mobil uygulamalar yardımıyla da devam ettirebilirsiniz.

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