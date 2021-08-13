Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta sağanak etkili olacak
Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|13 Ağustos 2021 10:21
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak.
Erzurum, Erzincan, Ardahan ile Kars çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.
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