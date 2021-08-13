Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
|13 Ağustos 2021 10:35
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, olay Demirtaş Barbaros Mahallesi 454. Sokak'taki Erdemler Apartmanında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
Bina sakinleri bina içerisinden gelen silah sesine uyanarak dışarıya çıktıklarında isminin Aydın Sayılır (57) olduğu öğrenilen kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydın Sayılır'ın (57) kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Sayılır'ın bu binada oturmadığı tespit edilirken, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aydın Sayılır'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin aracı bulundu
13 Ağustos 2021 10:52
|Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'Anadolu' operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
13 Ağustos 2021 10:20
|Sel felaketinde 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp
13 Ağustos 2021 10:08
|Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı
13 Ağustos 2021 08:59
|İzmir'de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire gözaltına alındı
12 Ağustos 2021 23:21
|Silahla vuruldu, cebindeki 1 Euro hayatını kurtardı
12 Ağustos 2021 23:00
|1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü
12 Ağustos 2021 21:46
|Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Emre Erciş ameliyata alınacak
12 Ağustos 2021 21:10
|Binance'den '234 bin lira buharlaştırıldı' iddialarına açıklama
12 Ağustos 2021 20:38
|Bıçaklı kavgada yaralanan kişi sığındığı markette ikinci kez bıçaklandı
12 Ağustos 2021 19:52