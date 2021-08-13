1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19'a karşı aşı olanlar hastalığı geçirse bile hafif atlatıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan:- "Kovid-19 enfeksiyonuna karşı aşı ile korunmak mümkün. Aşıların yüzde 100 koruyuculuğu olmasa bile aşı olan kişiler hastalığı daha hafif atlatıyor. Yüksek aşılanma sağlanan toplumlarda, ağır hasta sayısıyla hastaneye yatış oranının azaldığı ve yoğun bakımda yatış yüzdesinin düştüğü kanıtlanmış bir gerçek"
13 Ağustos 2021 10:37
+Aa- Yazdır
Kovid-19'a karşı aşı olanlar hastalığı geçirse bile hafif atlatıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan, "Kovid-19 enfeksiyonuna karşı aşı ile korunmak mümkün. Aşıların yüzde 100 koruyuculuğu olmasa bile aşı olan kişiler hastalığı daha hafif atlatıyor. Yüksek aşılanma sağlanan toplumlarda, ağır hasta sayısıyla hastaneye yatış oranının azaldığı ve yoğun bakımda yatış yüzdesinin düştüğü kanıtlanmış bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm.Dr. Betül Mercan yaptığı açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonuna karşı en etkin önlemin aşı olduğuna dikkat çekti.

Mercan, Kovid-19 enfeksiyonuna karşı aşı ile korunmanın mümkün olduğunu belirterek, "Aşıların yüzde 100 koruyuculuğu olmasa bile aşı olan kişiler hastalığı daha hafif atlatıyor. Yüksek aşılanma sağlanan toplumlarda, ağır hasta sayısıyla hastaneye yatış oranının azaldığı ve yoğun bakımda yatış yüzdesinin düştüğü kanıtlanmış bir gerçek. Bu nedenle Kovid-19 aşısı ile vücudun virüse karşı direncini oluşturup hastalığın vücuda etkilerini azaltarak bu virüsü yenebilmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşının uzun vadede yan etkilerinin bilinmediği için aşı olmak istemeyen kişilerin olduğuna işaret eden Mercan, şunları kaydetti:

"Günümüzün teknolojisi ile üretilen ve bugüne kadar üretilmiş olan her aşı için yan etki en fazla birkaç aylık bir süreci kapsar. Kovid-19 için üretilen tüm aşılar, sonrasındaki 3 aylık yan etki sürecinde izlenmiş ve gözlemler sonucu ağır yan etki bildirilmemiş. Ayrıca uzun vadede bahsedilecek yan etkiler hastalıklar için geçerli terimler olup Kovid-19 enfeksiyonunun yan etkilerinin aşıdan daha ağır ve çok farklı şekillerde olduğu ve olacağı da aşikardır."

- "DNA'ya entegre olup değiştirebilmesi mümkün değil"

Mercan, mRNA aşılarının DNA'yı etkileyerek genetiği bozacak korkusuyla aşı yaptırmak istemeyenlerin olduğunu aktararak, aşıdaki mRNA'nın hücrenin sitoplazması içinde bulunduğunu, DNA'nın ise hücrenin çekirdeğinde olduğunu, bilimsel olarak çekirdekte bulunan DNA'ya entegre olup değiştirebilmesi mümkün olmadığını bildirdi.

Aşı ile ilgili teorilere bir yenisinin daha eklendiğini belirten Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı ile bize çip yerleştirildiğini ve insanların izleneceğini düşünen bir kesim var. O yüzden aşı olmak istemiyorlar. Artık günümüz dünyasında insanlara entegre edilebilen radyofrekanslı çipler mevcut olup bunlar deri altına enjekte ediliyor ve yakın menzilde ancak takip edilebiliyor. Ancak bunu aşı ile verilen ufak bir partikül ile başarmak çok da mantıksal değil."

Mercan, aşının kısırlık yaptığı iddiasının gündeme geldiğini anımsatarak, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yapılan araştırmalarda aşının kısırlık yaptığına dair tek bir kanıt ve buna dair tek bir yayın yok olmadığını vurguladı.

Aşının iktidarsızlık yaptığıyla ilgili bilimsel hiçbir yayının da olmadığını da aktaran Mercan, sadece Kovid-19 enfeksiyonu geçirenlerde sonrasında iktidarsızlık yaptığına dair bilimsel yayınların mevcut olduğunu bildirdi.

Mercan, vaka sayılarının artmasıyla tekrar yasakların, kapanmaların gündeme gelmesinin ekonomik, sosyolojik ve psikolojik açıdan sorun yaratacağını belirten Mercan, "Öncelikle bilime güvenin. Kovid-19 aşımızı olalım ki kendimize, çevremize, ülkemize, geleceğimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim. Ayrıca maske ve mesafe kurallarına da uyalım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Z kuşağı kendilerini hayattan soyutluyor
13 Ağustos 2021 10:33		 Altındağ'da hayatını kaybeden gencin babasından birlik çağrısı
13 Ağustos 2021 10:22
Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta sağanak etkili olacak
13 Ağustos 2021 10:21		 Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada
13 Ağustos 2021 10:19
Tevfik Özlü: Virüse yakalananların yaş oranı giderek düşüyor
13 Ağustos 2021 09:43		 Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu
13 Ağustos 2021 09:36
Kızını eşine bırakıp bir yakınına giden Derin Ö., geri dönünce eve giremedi
13 Ağustos 2021 08:56		 Yaşlanmayı çözen Türk
13 Ağustos 2021 08:40
'Mülakat sistemi umutları kırıyor'
13 Ağustos 2021 08:39		 'Böcekler ormanı kurutacak' uyarısı
13 Ağustos 2021 08:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:01 - Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor10:55 - 'Belediyeler de taksicilere ceza kesebilmeli'10:52 - Kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin aracı bulundu10:37 - Kovid-19'a karşı aşı olanlar hastalığı geçirse bile hafif atlatıyor10:36 - Türkiye'de temmuzda 107 bin 785 konut satıldı10:35 - Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
10:33 - Z kuşağı kendilerini hayattan soyutluyor10:22 - Altındağ'da hayatını kaybeden gencin babasından birlik çağrısı10:21 - Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta sağanak etkili olacak10:20 - Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'Anadolu' operasyonunda 11 zanlı tutuklandı10:19 - Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada10:14 - Borsa güne yatay başladı
10:11 - Bakan Varank: VLP aşı adayında Faz 2 aşılamaları tamamlandı10:08 - YÖKDİL puanıyla başvuruda, alan ayrımı için yönetmelik değişikliği yapılmalı!10:08 - Sel felaketinde 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp10:06 - 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği başvuruları başladı10:00 - 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 148 gözaltı kararı
09:56 - Çevre Bakanlığı: İklim değişikliği bir milli güvenlik meselesidir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Otomobilde ÖTV Düzenlemesi: İşte yeni ÖTV oranları
ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!
13 Ağustos 2021 tarihli atama kararı Resmi gazetede yayımlandı
Sel felaketinde 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp
Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu
Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Bakan Pakdemirli'nin danışmanı... 'Hapis yattım ama sabıkam yok'
MEB, il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalı
Gençlik ve Spor Bakanlığında ders ücreti karşılığında eğitim verebilecek kamu personeli belirlendi
Anayasada son düzlüğe giriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en dokunaklı film sahnesi 2
Futbol topu 2
üşüdüm üstümü örtsene anne 6
reyhan 2
3600 ek gösterge 1
kaşımak 1
tek cepli gömlek 1
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 1
sağlık 3
maraş dondurması 1
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 3 mühendis alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam