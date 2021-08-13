Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin aracı bulundu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin 2 gündür haber alamadığı kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
|13 Ağustos 2021 10:52
|+Aa- Yazdır
Sebahattin Şentürk'ten (35) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri, Ahmetpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bulunan otomobilin Şentürk'e ait olduğunu belirledi. Ekipler tarafından durum aileye iletildi.
Güvenlik güçlerinin Şentürk'ün bulunmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.
Evli ve 2 çocuk babası Şentürk'ün ilçedeki bir maden firmasında muhasebeci olarak çalıştığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
13 Ağustos 2021 10:35
|Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'Anadolu' operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
13 Ağustos 2021 10:20
|Sel felaketinde 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp
13 Ağustos 2021 10:08
|Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyenler bakın kim çıktı
13 Ağustos 2021 08:59
|İzmir'de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire gözaltına alındı
12 Ağustos 2021 23:21
|Silahla vuruldu, cebindeki 1 Euro hayatını kurtardı
12 Ağustos 2021 23:00
|1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü
12 Ağustos 2021 21:46
|Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Emre Erciş ameliyata alınacak
12 Ağustos 2021 21:10
|Binance'den '234 bin lira buharlaştırıldı' iddialarına açıklama
12 Ağustos 2021 20:38
|Bıçaklı kavgada yaralanan kişi sığındığı markette ikinci kez bıçaklandı
12 Ağustos 2021 19:52