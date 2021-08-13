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Kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin aracı bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin 2 gündür haber alamadığı kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
13 Ağustos 2021 10:52
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Kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin aracı bulundu

Sebahattin Şentürk'ten (35) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, Ahmetpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bulunan otomobilin Şentürk'e ait olduğunu belirledi. Ekipler tarafından durum aileye iletildi.

Güvenlik güçlerinin Şentürk'ün bulunmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası Şentürk'ün ilçedeki bir maden firmasında muhasebeci olarak çalıştığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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