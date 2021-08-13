'Belediyeler de taksicilere ceza kesebilmeli'

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Taksicilere yönelik şikayetler bitmiyor. Kimi taksimetre açmadan on katı ücret isterken, kimi çeşitli bahanelerle yolcu seçiyor. Yakalandıklarında ise hepsinin bahanesi aynı; araç değişim saati ya da müşteriye gidiyorlar! İstanbul'da son günlerde yapılan denetimlerde çok sayıda araca cezai işlem uygulandı. İstanbul'un kaliteli bir taksi hizmetine ihtiyaç duyduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, denetim ve ceza kesilmesi noktasında da belediyelere yetki verilmesi gerektiğini belirtti.

'Herkes şikayetçi'

İstanbul'da kaliteli taksi hizmetine ciddi manada ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Cihan, "Herkes bu konudan şikayetçi. Şikayetler doğrudan bize geldiği için biz bunun daha önceden de farkındaydık. Bu nedenle 1.5 yıldır sistemi değiştirmeye çalışıyoruz. İlk etapta 5 bin, daha sonra bin taksi olarak revize olarak UKOME gündemine getirdiğimiz teklifle, bir şekilde sisteme müdahale edelim istiyoruz. Bizim amacımız taksi plakası üretmek veya kazanç elde etmek değil. Tamamen örnek bir taksicilik hizmetini herkesle paylaşmayı ve göstermeyi amaçlıyoruz. Teklifimiz maalesef gündeme alınmadı. Ama biz bunu gündeme getirmeye devam edeceğiz" dedi.

'Çoğunda kamera yok'

Birçok ülkede taksiciliğin kurumsallaştığına dikkat çeken Cihan, Türkiye'de hala taksilerin çoğunda kamera olmadığını bildirdi. Taksilere ve taksicilere yönelik şikayetlerin en aza indirgenmesi için denetimlerin artırılması gerektiğini söyleyen Cihan şöyle konuştu: "Bizde temelde bir sorun var. Şu anda dünyanın birçok yerinde uygulanan bir sistemi getirmeye çalışıyoruz. Şikayetler çok. Tek çözüm denetimleri artırmak. Biz denetleyemediğimiz için bu tür suistimaller devam ediyor ve artıyor. Taksici kural dışı bir hareket yaptığında 'Nasıl olsa yakalanmam' diyor. Çoğu takside kamera yok. Denetim sistemlerimize entegre edemiyoruz, izin vermiyorlar. Suistimali kanıtlayamadığımız için birşey yapamıyoruz."



'Dünyada ceza yetkisine sahip trafik zabıtaları var'

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan sözlerine şöyle devam etti: "Biz gerçekten denetimiyle, eğitimiyle veya diğer bileşenleriyle İstanbul'daki taksi sistemini değiştirmeye çalışmazsak çok sonuç alamayacağız gibi görünüyor. Trafikte belediyenin ve zabıtanın denetim yetkisi yok aslında. Biz denetimlerimizi emniyet ve jandarmayla yaparız. Onlara bilgi sağlarız. Ceza kesme yetkisi emniyet ve jandarmadadır. Biz hiçbir zaman belediyeler olarak ceza yazamayız. Bu çok tartışılır yıllardır. Belediyelerin denetim yetkisinin olması gerektiği net. 15 yıldır ulaştırma toplantı ve şuralarında ulusal olarak konuşulur. Hiçbir zaman bu denetim belediyelere verilmedi maalesef. Dünyadaki örneklerine baktığımızda, belediyelerin ceza kesme yetkisine sahip trafik zabıtaları var. Türkiye'de belediyeler ceza kesme yetkileri olmadığı için ne taksicilikle ne de başka işlerle ilgili ceza uygulayabiliyor! Emniyet ceza kesiyor. Bu da bizim doğrudan denetlememizin önünde bir engel şu anda. Emniyetle görüşmelerde trafik polisi sayısının azlığı gündemdedir. Emniyetin, bütün şehre bu personel sayısıyla yetmesi mümkün olmuyor. Denetim ve ceza yetkisinin belediyelere verilmesi aslında zaruri ama şu an gündemde bile değil."