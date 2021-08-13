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Milyonlarca VHKİ ve memur ile Şube Müdürlerinin görev ve emekli maaşları

Çeşitli unvanlarda çalışan kamu personelinin maaş ve emeklilik süreleri ile ilgili detayları sizin için derledik
13 Ağustos 2021 11:15
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Milyonlarca VHKİ ve memur ile Şube Müdürlerinin görev ve emekli maaşları

2021 yılı Temmuz sonrasında 25 yıllık hizmeti olan evli ve eşi çalışmayan Üniversite mezunu bir Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin çalışırken 6.024,60 TL maaş alacaktır.

Aynı durumda olan memur ise 5.832 TL maaş alacaktır. Hizmet süresi artsa da maaşta artış olmamaktadır.

İlana çıkılan unvanların maaşlarını görmek için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
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