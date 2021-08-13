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YKS birincisinin ölümüne neden olan alkollü şahıs tutuklandı
Motosiklet sürücüsünün bu yıl yapılan YKS'de Türkiye derecesinin bulunduğu öğrenildi
|13 Ağustos 2021 11:19
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Önceki gün Biga'dan il merkezi istikametine giden Mehmet Ali Ş. (24) idaresindeki 17 ACH 528 otomobilin Şakirbey kavşağında motosikletine çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Necati Kaan Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.
Kaza sonrası gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Necati Kaan Şahin'in, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal alanda Türkiye derecesinin bulunduğu öğrenildi.
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