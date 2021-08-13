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Sel bölgelerinde kimlik kartını kaybedenler ücretsiz yenileyebilecek

Sel bölgelerinde T.C kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybedenler ücretsiz yenileyebilecek
13 Ağustos 2021 11:25
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Sel bölgelerinde kimlik kartını kaybedenler ücretsiz yenileyebilecek

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin paylaşımı:

Sel bölgelerinde, geçerli T.C. Kimlik Kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu sel nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir
Memurlar.Net
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