Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım taşıyan tırda yangın çıktı
|13 Ağustos 2021 11:41
|+Aa- Yazdır
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine jeneratör ve yardım malzemeleri taşıyan tırın seyir halindeyken lastiklerinin tutuşması sonucu meydana gelen yangında tır ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, jeneratör ve çeşitli yardım malzemeleri yüklü tırın lastikleri Ilgaz Dağı yakınlarındaki Bostan köyü civarında aşırı ısınma nedeniyle alev aldı.
Kısa sürede tırın kasasına sıçrayan alevler nedeniyle tırda yüklü bulunan jeneratörde patlama meydana geldi.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, tır ile kasasında yüklü bulunan jeneratör ve diğer yardım malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tırın yanması ve patlama anı amatör bir kamerayla kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında
13 Ağustos 2021 12:57
|'Altındağ' gerilimi ile ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı
13 Ağustos 2021 12:57
|Tayini çıkan polis memuru 20 gün önce gelmişti: 5 yaşındaki oğlu sel sularına kapıldı
13 Ağustos 2021 12:44
|Bir kripto vurgunu da Antalya'dan... 1 milyon TL ile kaçtı
13 Ağustos 2021 11:48
|Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne tahliye edildi
13 Ağustos 2021 11:43
|YKS birincisinin ölümüne neden olan alkollü şahıs tutuklandı
13 Ağustos 2021 11:19
|Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
13 Ağustos 2021 11:13
|Kaybolan 35 yaşındaki muhasebecinin aracı bulundu
13 Ağustos 2021 10:52
|Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
13 Ağustos 2021 10:35
|Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'Anadolu' operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
13 Ağustos 2021 10:20