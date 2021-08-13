Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım taşıyan tırda yangın çıktı

MEB, İL/İLÇE EMRİ UYGULAMASI YAPIP YAPMAYACAĞINI AÇIKLAMALI Milli Eğitim Bakanlığı her mazeret tayini döneminde duyuruya çıkmakta, hizmet puanına göre yerleştirme yapmakta ancak hizmet puanına göre ataması çıkmayan öğretmenleri daha sonra il/ilçe emrine atamaktadır. Bu uygulamada da haksızlıklar yaşanmaktadır. MEB bu yıl için, il/ilçe emri yapıp yapıp yapmayacağını öğretmenlere açıklamalıdır.