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Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında
Banka kartını ATM'ye kaptırdığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlının yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor
|13 Ağustos 2021 12:57
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde forkliftle saldırı düzenlenen ATM kullanılamaz hale geldi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, Eşmekaya beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, gece saatlerinde işlem yapmak amacıyla bir bankanın ATM'sine geldi.
Kartını ATM'ye kaptıran kişi, forkliftle saldırdığı makineyi kullanılamaz hale getirdi.
Jandarma ekiplerinin zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kullandığı forkliftle ATM'ye defalarca vurarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
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