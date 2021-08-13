Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.
|13 Ağustos 2021 12:31
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Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cuma namazını Bozkurt Yeni Camii'nde kılması ve vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.
Hitabın ardından ilçede kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezine geçmesi beklenen Erdoğan, burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek ve bölgedeki çalışmalar ile son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.
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