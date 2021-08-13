Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu
|13 Ağustos 2021 12:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen illere ilişkin bilgileri paylaştı.
Koca,
"Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi"dedi.
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