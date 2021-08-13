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Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu
13 Ağustos 2021 12:51
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Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen illere ilişkin bilgileri paylaştı.

Koca,

"Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi"

dedi.
Memurlar.Net
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