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'Altındağ' gerilimi ile ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ'da yaşananlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalandı" denildi.
|13 Ağustos 2021 12:57
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizden 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, 12 Ağustos 2021 günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır.
29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır." denildi.
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