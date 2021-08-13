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Dünya genelinde 4 milyar 620 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı
13 Ağustos 2021 13:55
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Dünya genelinde 4 milyar 620 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 620 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 830 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 523 milyon 670 bin ile Hindistan, 353 milyon 860 bin ile ABD, 160 milyon 60 bin ile Brezilya, 108 milyon 180 bin ile Japonya, 96 milyon 850 bin ile Almanya, 87 milyon 180 bin ile İngiltere, 82 milyon 138 bin ile Türkiye, 79 milyon 290 bin ile Fransa, 79 milyon 50 bin ile Endonezya, 74 milyon 800 bin ile Meksika, 73 milyon 290 bin ile İtalya, 68 milyon 640 bin ile Rusya, 60 milyon 450 bin ile İspanya ve 51 milyon 140 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 620 milyon dozu aştı.

- Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 82 milyon 138 bin 739 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 43 milyon 534 bin 341 kişiye ilk doz, 32 milyon 155 bin 612 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 206 milyon 387 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 350 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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