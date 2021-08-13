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Mersin'de 38 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
13 Ağustos 2021 14:07
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Mersin'de 38 yıldır aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 1983'te "bir suçu gizlemek ve başka suçun delillerini gizlemek", "yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "bina içerisinden hırsızlık" suçlarından 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'nin adresini tespit etti.

Hükümlü M.M, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye götürülen M.M, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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