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Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi

Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
13 Ağustos 2021 14:43
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Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi

Kangal ilçesinde kömür ocağında çalışan Necdet Arslan (50), kullandığı delici iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu göğsünden ağır yaralandı.

İş arkadaşları tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı
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