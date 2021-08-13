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Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi
Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
|13 Ağustos 2021 14:43
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