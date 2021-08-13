Belediye 'eksik bilgi' gönderdi! Sayıştay'ın dikkati 86.5 milyonluk zararı ortaya çıkardı...

41 milyon sermayeli belediye şirketinin 5 yılda 86.3 milyon zararının hikayesi

Sayıştay raporunun Bilançonun Dönem Net Zararı Hesabına İlişkin Doğru Bilgi Sunmaması başlıklı 1 nolu bulgusunda konuyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir;

Dönem Net Zararı Hesabının mali rapor ve tablolarda doğru bilgi sunmadığı anlaşılmıştır.1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin ekinde yer alan "Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları" nda işletmenin faaliyet dönemi sonucunda ulaştığı net karı veya zararı göstermek üzere öz kaynaklar bölümünde iki hesaplı bir grup oluşturulmuştur. Buna göre, işletmenin faaliyet dönemi sonrasında, kar etmesi durumunda 590 Dönem Net Karı Hesabı; zarar etmesi durumunda 591 Dönem Net Zararı Hesabı kullanılacaktır.

Dönem net karı veya zararına nasıl ulaşılacağı yine Tebliğ ekinde açıklanmıştır. Tebliğ ekinde yapılan açıklamalara göre, 770-Genel Yönetim Giderleri ve 740- Hizmet Üretim Maliyeti Hesaplarının dönem sonunda sırasıyla 771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı ile 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabına aktarılacaktır. Daha sonra bu hesaplarda yer alan tutarlar gelir tablosu hesaplarına aktarılarak Tebliğ ekinde yapılan açıklamalar uyarınca gerekli muhasebe işlemleri yapılarak dönem net karı veya zararına ulaşılacaktır.Ancak yapılan inceleme de, 770-Genel Yönetim Giderleri ve 740- Hizmet Üretim Maliyeti Hesaplarında bulunan 17.827.527,28 TL'nin 31.12.2019 tarihinde yapılan muhasebe kaydı ile yansıtma hesapları yerine, 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabına aktarıldığı tespit edilmiştir.Tebliğ ekinde yer alan açıklamalara göre 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı; peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken gelecek yıllara ait giderleri izlemek için kullanılır. Bu nedenle, dönem içerisinde gerçekleşmiş ve dolayısıyla gider hesaplarına alınmış bulunan tutarların bu hesaba aktarılması temel muhasebe ilkelerine ve Tebliğ açıklamalarına aykırıdır.

Yapılan bu muhasebe işleminin nedeni anlaşılamamakla beraber, mevcut durumun Şirket giderlerinin gelir tablosuna eksik aktarılmasına, dönem net karı veya zararına ait muhasebe işlemlerinde gider kalemlerin 17.827.527,28 TL'nin eksik görünmesine ve 591 Dönem Net Zararı Hesabının dönem sonu bilançosunda 17.827.527,28 TL eksik bilgi vermesine, 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının ise aynı tutarda fazla görünmesine neden olduğu açıktır. Bu durumda Şirket'in dönem sonu zararı; bilançodaki değeri olan 9.738.037,76 TL değil, gerçek değeri olan 27.565.565,04 TL olmaktadır.Bu itibarla, mali rapor ve tabloların doğru bilgi üretmesini teminen, muhasebe işlemlerinin temel muhasebe ilkelerine ve yasal düzenlemelere uygun şekilde yapılması gerekmektedir.