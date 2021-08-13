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3 Kamu Kurumu toplamda 58 personel almak için ilana çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.
13 Ağustos 2021 16:00
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3 Kamu Kurumu toplamda 58 personel almak için ilana çıktı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 29 işçi alacak.

İlanın Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2021

SAKARYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İlanın Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2021

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 27 ağustos 2021

SDÜ Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 26 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 3 mühendis alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne sözleşmeli 3 mühendis alınacak.

Son başvuru tarihi 22 ağustos 2021

İlana çıkılan unvanların maaşlarını görmek için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
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