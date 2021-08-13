3 Kamu Kurumu toplamda 58 personel almak için ilana çıktı
|13 Ağustos 2021 16:00
|+Aa- Yazdır
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 29 işçi alacak.
İlanın Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2021
SAKARYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İlanın Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2021
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 27 ağustos 2021
SDÜ Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 26 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Süleyman Demirel Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 3 mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız
Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne sözleşmeli 3 mühendis alınacak.
Son başvuru tarihi 22 ağustos 2021
İlana çıkılan unvanların maaşlarını görmek için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YÖKDİL puanıyla başvuruda, alan ayrımı için yönetmelik değişikliği yapılmalı!
13 Ağustos 2021 10:08
|Belediye'nin memur alım ilanına şartları taşıyan bir kişi dahi başvurmamış!
11 Ağustos 2021 17:45
|2 kamu kurumu toplamda 353 personel almak için ilana çıktı
11 Ağustos 2021 17:11
|Akademik ilanlarda alan mezunlarına şans verilmedi
10 Ağustos 2021 18:35
|2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
10 Ağustos 2021 07:40
|Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
09 Ağustos 2021 13:50
|5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
09 Ağustos 2021 13:30
|İİBF'leri ilgilendiren alımda taban puan 84'te kaldı
06 Ağustos 2021 20:10
|PMYO'ya TYT puanıyla 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak
06 Ağustos 2021 18:12
|KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
06 Ağustos 2021 16:06