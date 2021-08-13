Adalet Bakanı, Emirhan Yalçın'ın ailesine ziyaretinde bulundu-gizlide kalsın

Beraberinde Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile kurulan taziye çadırını ziyaret eden Gül, Emirhan Yalçın'ın babası Osman Yalçın'a başsağlığı diledi.

Böyle olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, "Herkes kurallara uymak zorunda. Kim karşı çıkar yanlış yaparsa da elbette bunun cezasını çekecektir, görecektir. Kimsenin huzuru bozmaya, kamu düzenini bozmaya hakkı yoktur. Bunu yapanlar da karşısında hukuku elbette bulacaktır. Kim suç işlemişse tabii ki o suç işleyen cezasını çekecektir." dedi.

Emirhan Yalçın'ın davasının takipçisi olacaklarını belirten Gül, "Emirhan'ın faillerini ve bu işi yapanları buluncaya, adalet yerini buluncaya kadar bu dava da bizim davamız, hiç merak etmeyin." ifadesini kullandı.

Emirhan'ın defin sürecine ilişkin de bilgi alan Gül, benzer olayların bir daha yaşanmasını isteyen aileye "Her türlü tedbir alınıyor hiç merak etmeyin, hepsi yakından takip ediliyor. Kim kurallara uymuyor, kim yanlış yapıyorsa hepsinin titiz şekilde takibi yapılıyor. Müsterih olun." yanıtını verdi.

Bakan Gül'ün, Emirhan'ın adının bir okula ya da parka verilmesi yönündeki talimatı üzerine Altındağ Belediye Başkanı Asım Bal, evinin yakınındaki bir parka Emirhan Yalçın adının verileceğini söyledi.

Taziye ziyaretinde, ailenin isteği üzerine Kur'an-ı Kerim de okuyan Gül, daha sonra ise şu açıklamalarda bulundu:

"Hepimiz aynı aileyiz, hepimiz biriz. Her zaman yanınızdayız sonuna kadar da takip edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz büyük, bu sorunları telafi edecek güçteyiz, milletimizle birlikte bunları aşacağız. Sizin acınız bizim de acımız. Daha fazla tedbirler alınarak bu tür vakaların bir daha yaşanmaması adına hep beraber müteyakkız da olacağız, tedbirlerimizi alacağız. Bu tür hadiseleri bir daha yaşamamak istiyoruz, Rabb'im sizlere sabır versin."

Emirhan'ın kardeşiyle de sohbet eden Bakan Gül "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusuna "özel harekatçı" yanıtını aldı.

- Yaralı genci de ziyaret etti

Abdulhamit Gül, taziyeye gelmeden önce Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği olayda yaralanan Ali Yasin Güler'i de tedavi gördüğü Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti.

Gül, odasında ziyaret ettiği Ali Yasin ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.