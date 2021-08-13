Cinayet zanlısı, nişanlısı ile yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu
|13 Ağustos 2021 16:03
|+Aa- Yazdır
Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram S., R.K. ile arasında yaşanan tartışma sonucu silahına sarılmış, kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, R.K. ve R.K.'nın kardeşi C.K'yı yaralamıştı. Evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayın hemen ardından aracına binerek kayıplara karışan zanlı Bayram S.'ni yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığa bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. JASAT, zanlıyla ailesi üzerinden bağlantı kurarak teslim olması için ikna etti. 5 gün sonra ikna edilen Bayram S'nin teslim olmak için yola çıkmasının ardından kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla vedalaştığı ortaya çıktı.
Bayram S'in teslim olacağını söylemesinin ardından JASAT ekipleri de, Denizli Adliyesi önünde tedbir aldı. Kız arkadaşıyla birlikte adliyeye gelen Bayram S., kendisini beleyen avukatıyla birlikte savcılığa teslim oldu. Zanlının ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçki masasındaki hakim, HSK müfettişine ifade veriyor
13 Ağustos 2021 16:14
|Mülteci taşıyan otobüs firması hakkında soruşturma
13 Ağustos 2021 15:51
|55 yaşındaki kadın çocuk parkında pitbulların saldırısına uğradı
13 Ağustos 2021 15:38
|Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
13 Ağustos 2021 14:55
|Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi
13 Ağustos 2021 14:43
|Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, 2 oğlu yaralandı
13 Ağustos 2021 14:38
|Sağlık çalışanı Covid-19'dan hayatını kaybetti
13 Ağustos 2021 14:29
|53 yıl hapis cezası olan ve 1983'ten beri aranan hükümlü yakalandı
13 Ağustos 2021 14:07
|'Altındağ' gerilimi ile ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı
13 Ağustos 2021 12:57
|Aksaray'da ATM'ye forkliftle saldırı anı güvenlik kamerasında
13 Ağustos 2021 12:57