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Erdoğan için sel bölgesinde Camii boşaltılmadı

CHP Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Bozkurt'ta, camii üzerinden yaptığı provokasyon ortaya çıktı
13 Ağustos 2021 16:03
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Erdoğan için sel bölgesinde Camii boşaltılmadı

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan, Bozkurt'a geldiği için Sahre Hastanesi olarak kullanılan Camii'nin boşaltıldığını iddia etmişti.

VEKİLİN İDDİASI GERÇEK DIŞI

Vekilin iddiasının aksine Bozkurt İlçe Hastanesi tekrar hizmet verir duruma getirildiği için hastalar oraya nakledildi.
Memurlar.Net
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