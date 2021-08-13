Erdoğan için sel bölgesinde Camii boşaltılmadı
CHP Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Bozkurt'ta, camii üzerinden yaptığı provokasyon ortaya çıktı
|13 Ağustos 2021 16:03
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CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan, Bozkurt'a geldiği için Sahre Hastanesi olarak kullanılan Camii'nin boşaltıldığını iddia etmişti.
VEKİLİN İDDİASI GERÇEK DIŞI
Vekilin iddiasının aksine Bozkurt İlçe Hastanesi tekrar hizmet verir duruma getirildiği için hastalar oraya nakledildi.
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