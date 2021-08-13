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PKK, güvenlik güçlerine NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı

Güvenlik güçleri, örgütün 2017-2021 yıllarında düzenlediği saldırılarda 40'ın üzerinde Amerikan menşeli TOW, İsveç üretimi AT-4 ve Fransız-Alman üretimi MILAN anti-tank mühimmatı kullandığını tespit etti.
13 Ağustos 2021 16:33
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PKK, güvenlik güçlerine NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı

Bölücü terör örgütü PKK'nın, Amerikan, İsveç, Fransız-Alman ortak üretimi anti-tank roketlerini Türkiye'ye karşı kullandığı belirlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK, İsveç üretimi AT-4, Amerikan menşeli TOW ile Fransız-Alman üretimi MILAN anti-tank roketleriyle, Suriye, Irak'ın kuzeyi ve Türkiye'de güvenlik güçlerine saldırılar düzenledi.

Terör örgütü tarafından 2017-2021 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 40'ın üzerinde AT-4 ve MILAN anti-tank mühimmatı kullanıldığı tespit edildi.

Bu silahlar, PKK'ya yönelik operasyonlar sonrası ele geçirildi, tek tek fotoğraflandı, seri numaraları not edildi. Çekilen fotoğraflarda silahların seri numaraları net şekilde okunabiliyor.

NATO üyesi ülkelerin ürettiği bu tür silahların bir terör örgütünün eline nasıl geçtiği sorusu uzun zamandır yanıt bekliyor.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile ele geçirilen anti-tank mühimmatı şöyle :

"- 2 Kasım 2017'de Şırnak'taki Bestler Dereler bölgesinde bir MILAN anti-tank roketi,

- 11 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir 4 AT-4 anti-tank roketi,

- 15 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir AT-4 anti-tank roketi,

- 23 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir AT-4 anti-tank roketi,

- 28 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalındaki aramada ateşlenmiş 4 AT-4 anti-tank roketi,

- 24 Eylül 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada ele geçirilen AT-4 anti-tank roketi,

- 7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta bulunan AT-4 anti-tank roketi,

- 26 Temmuz 2019'da Şırnak-Silopi çevre yolu üzerindeki güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada ele geçirilen bir AT-4 anti-tank roketi,

- 19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında seyir halinde olan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış iki AT-4 anti-tank roketi,

- 26 Ekim 2019'da Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen 4 AT-4 anti-tank roketi,

- 24 Temmuz 2020'de Irak'ın kuzeyindeki Raş Deresindeki aramada ele geçirilen bir AT-4 anti-tank roketi,

- 19 Eylül 2020'de Hakkari'nin Oğul Köyü kırsalındaki operasyonda bulunan 3 AT-4 anti-tank roketi."

Silahların özellikleri şöyle:

"AT-4: İsveç yapımı tek atışlı tanksavar silahı. Geniş bir ürün ailesine sahip silah sistemi, dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahlarından biri. Tek kişi tarafından taşınıp kullanılan AT-4'ün etkili menzili 200-1000 metre. Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı.

MILAN: Fransız ve Alman orduları için geliştirildi, halen çok sayıda ülkede kullanılmakta. Piyadeler tarafından ya da araçlara monte edilerek kullanılan bir tanksavar silahı. Statik veya hareketli, en ağır silahlı tankların yanı sıra tahkimatlar ve altyapılar gibi hedeflere karşı kullanılabiliyor. Kentsel ve açık arazilerde kullanıma uygun geliştirildi. Etkili menzili 3 bin metreye kadar çıkabiliyor.

TOW: ABD menşeli bir tanksavar füzesi. Zorlu ortam veya koşullarda karadaki zırhlı ve tekerlekli sistemlere karşı etkinlik gösterebiliyor."
Anadolu Ajansı
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