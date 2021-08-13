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Türk Eğitim-Sen: Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlatılmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Geylan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül tarihinde ötelenmeden başlatılması gerektiğini belirterek, eğitim sürecinin yüz yüze devam etmesi gerektiğini vurguladı.
13 Ağustos 2021 16:41
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Türk Eğitim-Sen: Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlatılmalı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e görevinde başarılar dileyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim Sen'in memlekete hizmet noktasında yapılan her doğruya sahip çıkacağını ve destek olacağını söyledi. Bakandan tek isteğinin eğitim yönetiminin liyakat esasına dayalı olarak ve hakkaniyet zemininde yürütülmesi gerektiğini olduğunu bildiren Genel Başkan Geylan, Bakan Özer'in yeni görevinin, Türkiye ve eğitim hayatı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel Başkan Geylan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül tarihinde ötelenmeden başlatılması gerektiğini belirterek, eğitim sürecinin yüz yüze devam etmesi gerektiğini vurguladı. Hem öğrencilerin hem öğretmenlerin hem de velilerin bu süreçte çok yorulduğunu kaydeden Geylan, "Online eğitim asla yüz yüze eğitimin yerini doldurmaz. Bunu pandemi dönemine okullar kapandığından beri defaatle dile getiriyoruz. Elbette öğretmenlerimiz canla başla görevlerini yaptı, yüz yüze eğitimden daha fazla zaman ve efor sarf etti, çocuklarımıza bilgi ve tecrübelerini aktardı. Ancak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılması gereken Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm tedbirleri alarak okulları açmasıdır. Öğrenciler okullarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına, öğretmenler de öğrencilerine hasret kaldılar. Çocuklarımızı yine eve kapatarak, sosyalleşmelerinin önüne set çekerek yüz yüze eğitim hayatından soyutlayamayız" dedi.

"Yüz yüze eğitim için okullara ek bütçe tahsil edilmelidir"

Geylan; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın eğitim çalışanının okullarda toplu halde bulunacağı için yüz yüze eğitime geçerken gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, "Bunun için de okullara ek bütçe tahsis edilmeli, hizmetli personel sayısı ivedi şekilde artırılmalı, okullara her hafta PCR testi imkanı tanınmalıdır. Her eğitim bölgesine mobil sağlık ekibi tahsis edilmelidir" diye konuştu.

"Mülakat kaldırılmalıdır"

Mülakat konusuna değinen Geylan, Milli Eğitim Bakanı Özer'den, yönetici atamalarında mülakatın kaldırılarak, yazılı sınav puanının dikkate alınmasını, proje okullarına yapılan atamaların da Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliğine bağlı kılınmasını istedi.

Geylan, Ziya Selçuk dönemine güvenlik soruşturması temiz olan adaylara sözlü sınavda KPSS puanının veriliğini hatırlatarak, "Temennimiz öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması, güvenlik soruşturması temiz olan adayların KPSS puan üstünlüğüne göre atamalarının yapılmasıdır. Bu gerçekleşene kadar Sayın Selçuk döneminde yapılan uygulamanın devam etmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"3600 ek gösterge sözü yerine getirilmelidir"

Başkan Geylan, 3600 ek gösterge sözünün bir an önce hayata geçirilmesini, ek göstergeden yararlanamayan yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlarının da ek göstergeden yararlanmasını beklediklerini vurguladı.

Atama sayılarının çok az olduğunu bildiren Genel Başkan Geylan, "Tamamlamış olduğumuz 2020-2021 eğitim öğretim yılında ülke genelinde 69 bin 326 ücretli öğretmen çalıştırılmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarla mukayese edildiğinde, önemli sayıda öğretmenimizin de emekli olduğu görülmektedir. Bu durumda yeni atanan 20 bin öğretmenimizin ihtiyacı karşılamaktan çok öte kalacağı çok aşikardır. Bundan dolayı zaten pandemi süreciyle kesintiye uğramış olan eğitim sürecimizin hızlı bir şekilde rehabilite edilmesi için mümkün mertebe fazla sayıda öğretmen ataması yapılmalıdır. Bu itibarla en azından ücretli öğretmen sayısı kadar öğretmenimiz öğrencilerimizle buluşturulmalıdır. Bunun için de ek öğretmen ataması yapılması için ivedilikle süreç başlatılmalıdır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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