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Hastanede rezalet! Müdür ölen kişinin parasını çaldı

DİYARBAKIR'da Veysi Kaya, (30) hayvan kesim yerinde silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Kaya'ya ait bir miktar paranın hastanenin gece müdürü tarafından çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 Ağustos 2021 16:50
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Hastanede rezalet! Müdür ölen kişinin parasını çaldı

Olay, 8 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Para müdürün evinden çıktı
Kayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, ekiplerince Kaya'nın üzerinde bulunan bir miktar para peçeteye sarılarak masanın üzerine bırakıldı. Bir süre sonra ekipler, peçeteye sarılı paranın masada olmadığını fark etti. Hastaneye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.

Hastanenin kameralarını izleyen ekipler, parayı alan kişinin hastanenin gece müdürü M.B., olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada para bulundu. Emniyette ifadesi alınan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

"İlgilenecek durumda değiliz, polislere teşekkür ederim"
Olayın ardından telefonla ulaşılan Veysi Kaya'nın babası Menduh Kaya, "Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapılmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz" dedi.

Kavgayla ilgili 4 kardeş tutuklandı
Kavgayla ilgili gözaltına alınan kardeşler M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DHA
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