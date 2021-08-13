Sinop'ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı
|13 Ağustos 2021 17:05
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Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesine bağlı İncirpınarı köyü sahilinde sabah saatlerinde tomrukları kıyıya çekmeye çalışan bir vatandaş tomrukların arasında bir ceset fark etti. Vatandaş durumu hemen 112 acil durum merkezini arayarak bildirdi. Ekipler gelene kadar vatandaş cesedin tekrar sürüklenme ihtimaline karşı onu tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. Bölgeye ulaşan jandarma, sahil güvenlik, akut ekipleri cesedi tomrukların arasından çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ceset tomrukların arasından çıkarıldı. Çıkarılan ceset traktör römorkunda 3 km taşınarak köy cenaze aracı vasıtasıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenaze yıkama araçları hastaneye istendi
Sinop Valiliği tarafından tedbir amaçlı köylerde bulunan bütün cenaze yıkama morg araçlarının Sinop Atatürk Devlet Hastanesine teslim edilmesinin istendiği öğrenildi.
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