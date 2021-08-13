Sel felaketinde bir aile yok oldu! Geriye fotoğraf albümü kaldı
|13 Ağustos 2021 17:10
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Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan Vadi Apartmanı'nın bodrum katındaki evlerinde sele yakalanan ve hayatını kaybeden Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı ve Avni Harharcı'dan geriye fotoğraf albümü kaldı.
Ölen aile fertlerinin akrabası Cemile Öztürk, binadan cesetler çıkarılırken, selden kurtardığı fotoğraf albümünü temizlemeye çalıştı. Fotoğrafları albümden çıkarıp tek tek temizleyen ve büyük üzüntü yaşayan Cemile Öztürk, "Kayınpederim, görümcem, eniştemiz hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz" diyerek, gözyaşı döktü.
Selin vurduğu #Kastamonunun #Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Vadi Apartmanının bodrum katındaki evlerinde sele yakalanan ve hayatını kaybeden Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı ve Avni Harharcıdan geriye fotoğraf albümü kaldı. pic.twitter.com/K3N72ZGaURMemurlarNet (@memurlarnet) August 13, 2021
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