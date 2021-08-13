TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin iddialara yalanlama
|13 Ağustos 2021 17:28
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yer alan her bir kayyım için ayrı ödeme yapıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
TMSF tarafından yapılan duyuruda, geçmişte gerekli açıklamaların defaatle yapıldığı hatırlatılırken, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde yapılan atamalarda her bir şirket için ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberlere tekrar yer verildiği görülmektedir. Kurumumuzun 2016 yılı eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere atamalar yapılmaktadır. Aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişilerin atanması tercih edilmektedir. Bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın sadece tek bir huzur hakkı ödenmektedir. Ayrıca, görevlendirme yapılan şirketlerin önemli bir kısmını, herhangi bir ticari faaliyet yürütmeyen gayrifaal şirketler oluşturmaktadır."
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