Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınavı sonuçları "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandı.
|13 Ağustos 2021 17:35
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayınlandığı belirtildi.
Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile sayfadaki onay kodunu girerek erişebilecek.
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