Almanya, Türkiye'yi yeniden yüksek risk kategorisine alacak
Almanya corona virüse karşı riskli ülkeleri güncelleme hazırlığında. Yeni listede Türkiye'nin de yüksek riskli olarak gösterileceği belirtiliyor.
|13 Ağustos 2021 17:55
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Alman basınına göre, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam da yüksek riskli kategorisinde.
Türkiye ile ilgili karar Türk kökenli göçmelerin tatil dönüşü dikkate alınarak salı akşamından itibaren devreye girecek.
Diğer ülkeler için ise pazar akşamından itibaren uygulanacak.
Yüksek risk bölgesi kategorisinde yer alan ülkelerden Almanya'ya seyahat etmek isteyenlerin karantinaya girmesi zorunlu tutuluyor.
10 günlük karantinadan daha erken çıkmak isteyenler; negatif test sonucu sunmaları koşuluyla, en erken beş gün sonra karantinayı sonlandırabiliyor.
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