Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınla ilgili N.S. gözaltına alındı. N.S., attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini belirtirken, mahkeme tutuklandı.
|13 Ağustos 2021 18:18
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Gebze'nin Eskihisar Mahallesi'nde salı günü otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı kuruyan otlar ve çalılar yandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, N.S.'yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan N.S., ifadesinde, bölgede bulunduğu sırada yangının attığı sigara izmaritinden kazara çıktığını söyledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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