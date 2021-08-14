YÖK, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteleri uyardı
YÖK, özel yetenek sınavıyla öğrenci alması gereken üniversiteleri uyararak, lisanslı sporcu olunması veya milli sporcu olunması gibi şartlarla adayların eğitim alma haklarının engellenmemesini istedi.
|14 Ağustos 2021 00:05
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Bazı üniversiteler, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarına, yaşanan küresel salgın nedeniyle, lisanslı sporcu olunması veya milli sporcu olunması gibi şartlar koymaktadır. Bu şartlar sonrasında bir çok aday YÖK'e şikayette bulundu. YÖK, üniversitelerin, adayların başvuru hakkını engellemeden başvuruları kabul etmesini ve özel yetenek sınavlarını yapması gerektiğini belirtti.
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