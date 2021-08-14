YÖK, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteleri uyardı

BELEDİYE 'EKSİK BİLGİ' GÖNDERDİ! SAYIŞTAY'IN DİKKATİ 86.5 MİLYONLUK ZARARI ORTAYA ÇIKARDI... Sayıştay Başkanlığının mahalli idarelere ilişkin 2019 yılı raporları yayımlandı. Bu sayede mahalli idarelerde ve şirketlerinde yaşanan usulsüzlükleri kamuoyu öğrenmeye başladı. Rapora göre, Çankaya Belediyesine ait 41 milyon sermayeli şirketin beş yıllık zararının 86 milyon 388 bin 562 TL olduğu ortaya çıktı. Beş yılda sermayesinin 2 katı zarar ettirmek herhalde büyük bir başarı olmalı.