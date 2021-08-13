Okul girişlerine maske konacak
MEB, her öğrencinin veya okul çalışanının, ihtiyaç halinde maskelerini değişebilmesi için, okul girişlerine bölme ve kutu konulmasını istedi
|13 Ağustos 2021 18:26
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021-2020 eğitim öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında, okul ve kurum bina girişlerinde, öğrencilerin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskelerini değişebilmeleri amacıyla, bölme veya kutu konulmasını istedi.
Yazıda, kutuların kirli ve temiz maskeler olmak üzere ikiye ayrılması, temiz kutuda günlük maskelerin bulundurulmasını istedi.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MEB, yönetici görevlendirme takviminde değişiklik yaptı
12 Ağustos 2021 00:39
|Öğretmenevi odaları internetten satılacak
12 Ağustos 2021 00:27
|Aşı olmayan öğretmenlerden 'gerekçe' istendi
11 Ağustos 2021 10:59
|İlçe milli eğitim müdürü 5. defa görevden alındı
10 Ağustos 2021 11:21
|Yeni bakandan tebrik etmek isteyenlere çağrı: Fidan bağışı yapın!
09 Ağustos 2021 10:12
|LGS kapsamında ikinci nakil sonuçları açıklandı
09 Ağustos 2021 08:34
|Bakan Özer, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldı
08 Ağustos 2021 21:01
|MEB'de bakan yardımcılarının görev dağılımı açıklandı
08 Ağustos 2021 18:32
|2 il milli eğitim müdürü, MEB'e genel müdür oldu
07 Ağustos 2021 19:22
|Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
07 Ağustos 2021 11:06