Okul girişlerine maske konacak

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021-2020 eğitim öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında, okul ve kurum bina girişlerinde, öğrencilerin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskelerini değişebilmeleri amacıyla, bölme veya kutu konulmasını istedi.

Yazıda, kutuların kirli ve temiz maskeler olmak üzere ikiye ayrılması, temiz kutuda günlük maskelerin bulundurulmasını istedi.